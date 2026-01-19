도심항공교통(UAM) 체험 ‘울산 라이징 포트’ 인기몰이
7개월만 1만여명 체험
도심항공교통(UAM) 실감체험 시설 ‘울산 라이징 포트’가 큰 인기를 얻고 있다.
울산박물관은 지난해 5월부터 운영 중인 라이징 포트가 운영 개시 7개월여 만에 누적 체험 인원 1만명을 넘어서며 인기를 끌고 있다고 19일 밝혔다.
라이징 포트는 가상 UAM을 타고 2m 높이까지 올라 가 LED화면을 통해 태화강 국가정원과 반구천의 암각화, 대왕암공원 등 울산의 주요 명소를 실감형 영상으로 체험할 수 있는 4D기구다.
지난 1월 11일 기준 누적 체험 인원은 1만421명을 기록했다.
운영에 들어간 지난해 5월 1200명에 이어 7월 4600명, 10월 8900명 등 꾸준한 인기를 증명하고 있다.
이 같은 인기 비결로는 LED 화면과 연동된 움직이는 모의장치를 통해 실제 비행처럼 울산의 주요 명소를 한눈에 감상할 수 있는 점을 꼽았다.
1만 번째 탑승자는 지난해 12월 27일 탑승한 경남 거창에 거주하는 타 지역 방문객으로 해당 체험객은 “울산 여행 중 우연히 체험하게 됐는데, 울산의 대표 관광지를 실제로 날아다니는 듯 경험할 수 있어 인상 깊었다”라며 “특히 영상미가 뛰어났다”고 소감을 전했다.
울산박물관은 라이징 포트의 인기가 인접한 어린이박물관과 지난해 12월 23일부터 열리고 있는 울산 할머니의 보물상자 기획전시와 맞물리며 시너지 효과를 내고 있다고 설명했다.
겨울방학을 맞아 어린이·청소년 관람객이 늘어나면서 체험 수요도 꾸준히 유지될 것으로 보고 있다.
울산박물관은 향후 울산 라이징 포트의 운영 효율성을 높이고 체험 선택지를 확대하기 위해 새로운 영상 콘텐츠 제작도 검토 중이다.
기존 태화강 국가정원과 반구천 암각화 중심의 콘텐츠에서 나아가 지역의 역사·문화와 연계한 체험형 콘텐츠로 확장할 계획이다.
울산박물관 관계자는 “울산박물관이 과거와 미래를 아우르는 문화관광 중심지로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
