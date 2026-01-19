부산, 국내 첫 스마트양식 빅데이터센터 구축 착수
내년 6월까지 100억원 투입
국내 첫 양식 빅데이터 허브
AI 기반 스마트양식 전환
부산시가 국내 최초로 수산양식 분야 빅데이터 컨트롤타워 구축에 나섰다. ‘감’과 경험에 의존해 온 양식산업을 데이터와 인공지능(AI) 기반 산업으로 전환하는 작업을 본격화한다.
부산시는 19일 시청에서 ‘스마트양식 빅데이터센터 구축사업’ 착수보고회를 열고 본격적인 사업 추진에 들어갔다고 밝혔다. 이번 사업은 스마트양식 데이터를 체계적으로 수집·분석·활용할 수 있는 기반을 마련해 양식산업의 생산성과 품질 등 경쟁력을 높이기 위해 추진된다.
스마트양식 빅데이터센터는 국립부경대학교 용당캠퍼스 내 건물을 리모델링해 조성된다. 내년 6월까지 약 100억원(국비 70%, 시비 30%)을 투입해 센터와 데이터 플랫폼을 단계적으로 구축할 계획이다. 센터에는 클라우드 기반 스마트양식 빅데이터 플랫폼이 구축된다. 이 플랫폼을 통해 스마트양식 클러스터와 공공·민간 양식장의 데이터를 통합 관리한다. 어종별·양식장별 데이터를 표준화해 축적하고 이를 산업 전반에 활용할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.
특히 이번 사업에서는 생성형 AI를 활용한 스마트양식 컨설팅 시스템을 도입한다. 전국 스마트양식 클러스터와 연구기관, 친환경·일반 양식장에서 수집한 데이터를 양식장별로 정리해 AI가 학습하도록 하고, 이를 통해 환경 관리와 생산성 개선에 필요한 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 시범 운영과 성능 개선, 최적화 과정을 거쳐 현장 적용성을 높인다는 계획이다.
센터 구축은 기반 시설 조성부터 플랫폼 구축, AI 컨설팅 시스템 개발, 사용자 서비스 구현, 시범 운영까지 단계적으로 진행된다. 이와 함께 수산양식과 정보통신기술(ICT), 공학을 결합한 지산학 연계 교육과 전문인력양성 프로그램도 운영해 데이터와 현장을 모두 이해하는 인재를 육성한다는 방침이다.
시는 이번 센터 구축을 통해 양식 생산성 향상과 품질 고도화는 물론, 데이터 마켓을 통한 신규 사업 모델 창출과 민간 투자 유치로 이어지는 스마트양식 산업 생태계 조성을 기대하고 있다.
조영태 시 해양농수산국장은 “이번 사업은 부산이 데이터 기반 스마트양식 산업을 선도하는 전환점이 될 것”이라며 “지속 가능한 미래 수산업 기반을 구축하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사