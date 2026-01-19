행정통합 인센티브에 김영환 지사 “명백한 역차별 투쟁하겠다”
일방적인 특혜로 귀결돼서는 안돼
돔 구장·서울대병원 지원 등 요구
정부가 행정통합을 선택한 광역 지방정부에 파격적인 인센티브를 제시하자 대전·충남과 인접한 충북의 역차별 우려가 커지고 있다.
김영환 충북지사는 19일 도청에서 브리핑을 갖고 “정부의 발표는 명백하게 충북을 소외시키고 충북 도민을 역차별로 몰아넣는 조치라서 절대로 용납할 수 없다”며 “저와 도민들이 함께 투쟁하겠다. 모든 가능성을 열어두고 충북의 역차별과 소외를 극복하겠다”고 밝혔다.
김 지사는 “국가 발전을 위해 광역자치단체 간의 행정통합은 기본적으로 찬성한다”면서 “통합에 대한 비용 보전과 행정 인센티브 부여 필요성에도 공감한다”고 말했다.
김 지사는 그러면서 “행정통합이 특정지역에 대한 일방적인 특혜로 귀결돼서는 안 된다”며 “균형성장과 지역발전, 산업육성에 관한 특혜는 다른 비수도권 지자체에도 형평에 맞게 부여돼야한다”고 전했다.
김 지사는 “충북은 광역시가 없어 구조적으로 통합될 수 없는 상황인 만큼 명백한 역차별이 분명하다”며 “귀농발전을 위한 규제 완화와 특례 지원을 담은 충북특별자치도 설치를 위한 특별법도 필요하다면 제정하도록 하겠다”고 강조했다.
도는이날 10대 규제완화 및 특혜 요구 사항을 정부에 제시했다. 도는 충북형 다목적 돔 구장 건립 지원, 카이스트 서울대 R&D병원 예타 면제, 청주공항 민간 전용 활주로 신설 조기 착공, 청주공항~김천 국가철도망 계획 반영, 수변지역 전면 규제 완화, 환경영향평가 시도지사 권한 이양, 농업진흥구역 지정·변경 및 해제 등 시도지사 권한 이양, 수도법 관련 입지·이용 제한 완화 특례, 자연공원법 적용에 대한 합리적 조정 특례 등을 우선적으로 관철시키겠다는 구상이다.
정부는 통합특별시에 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조원 수준의 재정을 지원하고 서울시에 준하는 위상과 지위를 부여하기로 했다. 또 2027년 본격 추진 예정인 2차 공공기관 이전 시 통합특별시 지역을 우선 고려하고 입주 기업에 대한 보조금·지원금 지급, 각종 개발사업에 대한 세제 감면 혜택 제공을 약속했다. 대전·충남 통합으로 상대적인 불이익이 우려되는 충북에 대해서는 별다른 대책을 내놓지 않았다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
