영덕군, 산불 악재 딛고 관광객 1000만명 돌파
경북 영덕군이 지난해 3월 대형 산불로 인한 피해에도 불구하고 관광객 증가라는 성과를 거뒀다.
군은 KT의 빅데이터 집계에 따르면 지난해 영덕군을 찾은 관광객 수가 전년에 비해 78만여명이 늘어난 1090만명을 기록했다고 19일 밝혔다.
관광 회복세는 양적 성장과 함께 질적 개선도 이뤄졌다. 한국관광공사 관광데이터랩 통계에 따르면 체류시간은 전년 대비 2.8% 늘었고 숙박 방문자 비율은 8.2%, 관광 소비액은 17.5% 증가했다.
이런 성과는 영덕군이 대형산불이라는 악재를 딛고 이를 극복하기 위해 다양한 신규 관광 프로그램 운영, 교통 인프라 확충, 체류형 관광 정책 촉진 등을 시행한 결과로 해석한다.
군은 산불 피해 복구와 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 자연 복원과 체험형 관광을 접목한 그린투어리즘 ‘진달래 심기 투어’를 운영해 관광의 공공성과 참여 가치를 높여 지역의 이미지를 개선했다.
또 단체관광객 인센티브 지원, 관광택시 운영 등 관광객 편의 증진 정책을 추진해 지역 접근성을 높였다. 문화유산 야행과 달빛고래 트레킹 등 야간 관광 콘텐츠 역시 체류시간 연장과 지역 내 소비 확대에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가된다.
여기에 동해중부선 완전 개통과 KTX 운행, 영덕–포항 고속도로 개통으로 광역 교통망이 개선된 점도 영향을 미친 것으로 파악된다.
영덕군 관계자는 “위기를 기회로 삼아 관광 체질 개선에 힘써온 노력이 가시적인 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 지속 가능한 체류형 힐링도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”라고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
