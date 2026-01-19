김시우, 1타 모자라 ‘톱10’ 입상 실패…고터업, 통산 3승 성공

김성현·김주형 각각 공동 13위와 공동 61위

‘백전노장’ 비제이 싱 공동 40위로 대회 마쳐

19일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이CC에서 막을 내린 PGA투어 시즌 개막전 소니오픈에서 공동 11위에 입상한 김시우. AFP연합뉴스

19일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이CC에서 끝난 PGA투어 올 시즌 개막전 소니오픈에서 우승한 크리스 고터업. AP연합뉴스

김시우(30·CJ)가 미국프로골프(PGA)투어 시즌 개막전에서 아쉽게 ‘톱10’ 입상에 실패했다.



김시우는 19일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이CC(파70·7044야드)에서 열린 PGA투어 소니오픈(총상금 910만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기 2개에 버디 5개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다.



최종합계 10언더파 270타를 기록한 김시우는 제이크 냅(미국)과 함께 공동 11위로 대회를 마쳤다.



대회 우승은 마지막날 6언더파 64타를 몰아쳐 최종합계 16언더파 264타를 기록한 크리스 고터업(미국)이 차지했다. 개인 대회 첫 우승이자 PGA투어 통산 3승째다. 우승 상금은 163만8000달러(약 24억 원)다.



선두에 5타 뒤진 공동 11위로 최종 라운드에서 들어간 김시우는 전반 9홀에서 4타를 줄이면서 기세를 올렸다. 하지만 후반 들어 보기 2개에 버디 1개로 1타를 잃는 바람에 우승 경쟁에서 밀렸다.



김시우는 이번 대회에서 드라이버 적중률 3위, 아이언의 그린 적중률 1위로 샷감은 빼어났으나 퍼팅이 전체 출전 선수 중 74위에 그친 것을 숙제로 남겼다.



김시우와 함께 공동 11위로 최종 라운드에 임한 김성현(27·신한금융그룹)은 1타가 모자라 아쉽게 ‘톱10’ 입상에 실패했다. 김성현은 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 3개를 솎아내 2타를 줄여 마쓰야마 히데키(일본) 등과 함께 공동 13위(최종합계 9언더파 271타)로 대회를 마쳤다.



작년 콘페리투어 포인트 상위 입상으로 2년만에 PGA투어 복귀에 성공한 김성현은 전날 무빙데이에서 티샷 난조로 2타를 잃은 게 두고두고 아쉬움으로 남았다.



부진 탈출에 안간힘을 쏟고 있는 김주형(23·나이키)은 이날 2타를 줄여 공동 61위(최종합계 2언더파 278타)의 성적표를 받아 쥐었다.



라이언 제라드가 2타 차 2위(최종합계 14언더파 266타), 패트릭 로저스가 3위(최종합계 13언더파 267타), 제이컵 브리지먼(이상 미국)과 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 공동 4위(최종합계 12언더파 268타)에 입상했다.



3라운드까지 선두였던 데이비스 라일리(미국)는 이날 한 타를 잃어 공동 6위(최종합계 11언더파 269타)로 대회를 마쳤다.



다음달이면 만 63세가 되는 백전 노장 비제이 싱(피지)은 이날 1타를 줄이는데 그쳐 전 세계랭킹 1위 아담 스콧(호주) 등과 함께 공동 40위(최종합계 5언더파 275타)로 대회를 마쳤다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김시우(30·CJ)가 미국프로골프(PGA)투어 시즌 개막전에서 아쉽게 ‘톱10’ 입상에 실패했다.김시우는 19일(한국시간) 미국 하와이주 호놀룰루 와이알레이CC(파70·7044야드)에서 열린 PGA투어 소니오픈(총상금 910만 달러) 마지막날 4라운드에서 보기 2개에 버디 5개를 묶어 3언더파 67타를 쳤다.최종합계 10언더파 270타를 기록한 김시우는 제이크 냅(미국)과 함께 공동 11위로 대회를 마쳤다.대회 우승은 마지막날 6언더파 64타를 몰아쳐 최종합계 16언더파 264타를 기록한 크리스 고터업(미국)이 차지했다. 개인 대회 첫 우승이자 PGA투어 통산 3승째다. 우승 상금은 163만8000달러(약 24억 원)다.선두에 5타 뒤진 공동 11위로 최종 라운드에서 들어간 김시우는 전반 9홀에서 4타를 줄이면서 기세를 올렸다. 하지만 후반 들어 보기 2개에 버디 1개로 1타를 잃는 바람에 우승 경쟁에서 밀렸다.김시우는 이번 대회에서 드라이버 적중률 3위, 아이언의 그린 적중률 1위로 샷감은 빼어났으나 퍼팅이 전체 출전 선수 중 74위에 그친 것을 숙제로 남겼다.김시우와 함께 공동 11위로 최종 라운드에 임한 김성현(27·신한금융그룹)은 1타가 모자라 아쉽게 ‘톱10’ 입상에 실패했다. 김성현은 보기 3개를 범했으나 이글 1개와 버디 3개를 솎아내 2타를 줄여 마쓰야마 히데키(일본) 등과 함께 공동 13위(최종합계 9언더파 271타)로 대회를 마쳤다.작년 콘페리투어 포인트 상위 입상으로 2년만에 PGA투어 복귀에 성공한 김성현은 전날 무빙데이에서 티샷 난조로 2타를 잃은 게 두고두고 아쉬움으로 남았다.부진 탈출에 안간힘을 쏟고 있는 김주형(23·나이키)은 이날 2타를 줄여 공동 61위(최종합계 2언더파 278타)의 성적표를 받아 쥐었다.라이언 제라드가 2타 차 2위(최종합계 14언더파 266타), 패트릭 로저스가 3위(최종합계 13언더파 267타), 제이컵 브리지먼(이상 미국)과 로버트 매킨타이어(스코틀랜드)가 공동 4위(최종합계 12언더파 268타)에 입상했다.3라운드까지 선두였던 데이비스 라일리(미국)는 이날 한 타를 잃어 공동 6위(최종합계 11언더파 269타)로 대회를 마쳤다.다음달이면 만 63세가 되는 백전 노장 비제이 싱(피지)은 이날 1타를 줄이는데 그쳐 전 세계랭킹 1위 아담 스콧(호주) 등과 함께 공동 40위(최종합계 5언더파 275타)로 대회를 마쳤다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지