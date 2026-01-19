선박이 끌고 방산이 밀었다…‘제조업 중심 경남’ 수출 성장세 지속
연간 무역수지 239억 달러 흑자, 2022년 10월 이후 39개월 연속 흑자
경남도는 지난해 경남 지역 연간 수출이 481억 달러를 기록하며 전년 대비 3.7% 증가했고, 수입은 241억9000만 달러로 감소해 연간 무역수지 239억1000만 달러 흑자를 달성했다고 19일 밝혔다.
지난 16일 발표된 한국무역협회 수출입 통계에 따르면 지난해 12월 경남 수출은 38억5000만 달러, 수입은 22억8000만 달러로 무역수지 15억7000만 달러 흑자를 기록했다.
이로써 경남은 2022년 10월 이후 39개월 연속 흑자기조를 이어가며 글로벌 통상 불확실성 속에서 안정적인 무역 구조와 수출 경쟁력을 확인했다.
지난해 경남 최대 수출 품목은 선박으로 연간 수출액이 전년 대비 20.7% 늘며 수출 증가를 이끈 핵심 품목이다. 대형 선박과 고부가가치 선박 중심의 수출 구조가 지속된 데 따른 성과로 평가된다.
자동차부품 및 방산도 안정적인 수출 흐름을 이어갔다. 특히 무기류 부품 수출 금액이 전년 대비 135.5% 증가하며 역대 최대인 7억1100만 달러 실적을 달성했다. 부품산업은 교체·정비를 통한 후속 수요가 있다는 점에서 향후 시장 확대와 중장기 성장세가 기대된다.
수입은 연간 기준으로 전년 대비 소폭 감소했다. 천연가스, 석탄 등 에너지 수입은 줄었고 기계류와 정밀기기 등의 수입이 늘어 도내 산업활동과 연계된 수입 구조가 유지된 것으로 나타났다.
김인수 경남도 경제통상국장은 “통상환경의 불확실성 속에서 경남은 조선·방산 등을 중심으로 연간 수출 증가와 장기 흑자기조를 안정적으로 유지했다”며 “해외 판로 개척과 수출 기업 지원을 강화해 경남 수출의 성장 기반을 더 다지겠다”고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사