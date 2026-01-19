진화 인력·장비 대폭 확대…산림청 산불방지 종합대책 발표

2026년 전국 산불방지 종합대책 인포그래픽. 산림청 제공

2016년부터 지난해까지 산불 발생 건수는 연평균 529건이었으며 피해 면적은 1만4470㏊였다. 지난해에는 평년보다 적은 459건이 발생했지만 영남산불의 영향으로 무려 10만4191㏊에 달하는 면적이 피해를 입었다.

대형산불의 예방은 인력을 통한 초동대응이 가장 중요한 만큼 산림청은 산불 진화 인력과 자원을 크게 확대하기로 했다.

정예 인력인 공중진화대는 104명에서 200명으로, 산불재난특수진화대는 435명에서 555명으로 증원되며 기존 산불진화차량 대비 담수량·기동성이 대폭 향상된 다목적 산불진화차량 76대가 새롭게 도입된다.

산불헬기의 경우 담수량 1만ℓ 용량의 대형헬기 1대를 신규 도입한다. 봄철 산불조심기간에는 2만ℓ 용량의 중형헬기 5대를 해외에서 임차하고,

범부처 헬기 동원 규모도 기존 216대에서 315대로 늘어난다. 특히 ‘헬기

골든타임제도’를 통합해 산불 발생 지역 최단거리에 위치한 헬기가 30분 내 현장에 도착할 수 있도록 조정한다.

산불에 체계적으로 대응하기 위한 조직과 기구도 신설된다. 동해안·남부권 국가산불방지센터 2곳을 경북 울진과 경남 함양에 각각 설치하며, 봄철 산불조심기간에는 행정안전부 군 소방청 경찰청 기상청 등 유관기관 관계자로 구성된 ‘국가산불대응상황실’을 상시 운영한다.

산불예방 활동도 강화된다. 봄철 집중적으로 실시했던 영농부산물 파쇄 지원을 수확 후 월동 기간 이전부터 실시한다. 농업인의 자발적 파쇄를 유도하기 위해 파쇄 희망 농가에게는 파쇄기를 무상으로 임대한다.

김인호 산림청장은 “산불은

막을 수 있는 재난인 만큼 예방 활동에 총력을 기울이겠다”며 “산불이 발생하면 선제적이고 압도적인 대응으로 국민 안전을 수호하겠다”고 말했다.