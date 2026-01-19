포항 글로벌 AI데이터센터 구축 본격화…내년 상반기 가동 목표
경북 포항에 조성 중인 ‘글로벌 AI 데이터센터’의 인허가 절차에 들어가면서 본궤도에 올랐다. 오는 3월 착공해 내년 상반기 가동을 목표로 한다.
포항시는 19일 광명일반산업단지 내 글로벌 AI 데이터센터 조성 현장을 찾아 사업 진행 상황을 점검하고 향후 계획을 공유했다고 밝혔다.
글로벌 AI 데이터센터는 네오AI클라우드 등이 총사업비 약 2조원을 투입해 광명일반산업단지 내 약 10만㎡ 부지에 건립하는 대형 프로젝트다. 초기 40급㎿ 규모로 조성하고 향후 200㎿ 이상으로 확장한다.
시는 지난해 6월 업무협약 체결에 이어 10월 ‘인허가 패스트트랙 TF팀’을 신설하고 사업의 속도를 내고 있다. 부시장을 단장으로 한 TF는 도시계획·전력·환경·교통 등 관련 부서가 참여하는 전담 조직으로, 관계기관 협의부터 행정 절차까지 전 과정을 원스톱으로 관리하고 있다.
데이터센터는 대규모 연산과 데이터 처리 역량을 기반으로 제조 혁신과 산업 고도화를 지원하는 핵심 인프라다. 연관 기업 집적과 양질의 일자리 창출을 통해 지역 산업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다.
시는 이 사업과 연계해 포항블루밸리 국가산업단지를 ‘AI 특화 산단’으로 육성하는 구상도 밝혔다. 스타트업, 연구개발, 인재양성, 기업지원 기능을 한 공간에 모은 혁신 생태계를 조성하고 향후 포항 전역의 산업·연구 데이터 자원과 연결하는 AI 네트워크의 중심축으로 발전시킨다는 계획이다.
이를 위해 글로벌 AI 데이터센터를 기반으로 영일만산단, 철강산단, 경제자유구역, 지곡연구단지와의 연계를 강화해 데이터와 연구 역량이 유기적으로 연결되는 협력 구조를 구축해 나갈 방침이다.
또 포항–구미–경산을 잇는 ‘AI 삼각벨트’를 구성해 경북 전역을 AI 혁신 중심지로 육성한다. 구미의 삼성SDS AI 데이터센터, 경산의 대학 캠퍼스와 연계해 ‘경북형 AI 혁신 모델’을 구축하고, 이를 전국으로 확산·발전시켜 나갈 계획이다.
아울러 시는 APEC AI 센터 유치도 추진 중이다. 세계적 기초과학 인프라와 연구 인재, 산업·연구 데이터가 결합된 강점을 바탕으로 글로벌 협력 플랫폼을 구축하고, 아태지역 AI 공동연구·실증·정책협력의 중심 도시로 도약한다는 구상이다.
이강덕 포항시장은 “글로벌 AI 데이터센터는 지역 제조 혁신과 산업 고도화를 견인하는 핵심 기반”이라며 “AI 산단 조성과 AI 삼각벨트 구축을 통해 경북형 AI 혁신 모델을 전국으로 확산시켜 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사