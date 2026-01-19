대구시, 동남아 신흥국 베트남과 관광·경제 협력 강화
대구시는 글로벌 경쟁력 강화를 위해 동남아시아 경제 신흥국 베트남과 관광·경제·인재 분야 협력 강화에 나섰다고 19일 밝혔다.
대구시는 김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)을 단장으로 하는 대표단을 꾸려 지난 14~18일 베트남 다낭시와 호치민시를 방문해 업무협약(MOU), 고위급 면담 등을 진행했다.
방문기간 중 베트남 대표 관광도시 다낭시와 양 도시 간 핵심 분야 협력 강화를 위한 양해각서에 서명했다. 팜 득 안 다낭시 인민위원장 공식 면담과 MOU를 통해 관광·의료관광 협력, 공적개발원조(ODA)와 국제개발협력 사업 공동 추진, 정보통신기술(ICT)·스마트시티 분야 협력, 상호 투자유치와 무역 협력 확대 등에 협력하기로 약속했다.
대구시는 다낭시의 관광 산업 강점을 벤치마킹해 지역 관광산업에 적용할 계획이다. 또 양질의 해외 의료서비스를 원하는 다낭 수요층을 대상으로 하는 ‘메디시티 대구’ 의료 인프라 활용 의료관광 패키지 프로그램도 개발할 방침이다. 대구 기업들이 이미 참여하고 있는 ODA 사업인 베트남 ‘스마트 통합 도시재난 관리시스템’ 사업 확대와 맑은 물 공급 기술 연계 등에도 나설 방침이다.
베트남 최대 경제도시인 호치민시에서는 응웬 반 드억 호치민시 인민위원장을 만나 경제·과학기술·인적교류 분야를 중심으로 협력 방안을 논의했다. 대구시는 ICT, 첨단의료, 물 산업 등 대구의 강점을 중심으로 협력 분야를 구체화하고 기업 간 교류·투자 협력을 확대하자고 호치민시에 제안했다.
대표단은 홍방국제대학교를 방문해 유학생 유치 간담회를 열기도 했다. 대구의 교육 환경과 경북대, 계명대, 영남대 등 대구권 주요 대학들의 글로벌 교육 프로그램을 설명했다. 현재 대구지역 12개 대학에는 약 7400명의 유학생이 재학 중이며 이 가운데 베트남 학생이 2900명에 이른다.
김정기 대구시장 권한대행은 “이번 방문을 계기로 베트남 주요 도시와의 교류를 보다 입체적으로 확장할 것”이라며 “지역 기업들의 해외 진출과 국제협력 기반을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다”고 말했다.
