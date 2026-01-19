인천남항 아암물류2단지 2단계 복합물류부지 모집 예정
인천항만공사(IPA)는 인천남항 아암물류2단지 2단계 복합물류부지 관심 기업을 대상으로 의견을 수렴했다고 19일 밝혔다. 이번 의견 수렴에는 관련 업계 약 80개사 150여명이 참석하는 등 뜨거운 관심을 입증했다.
공사는 59만㎡ 중 25만㎡에 해당하는 A구역의 1차 모집공고를 1월에, 34만㎡에 해당하는 B구역의 2차 모집공고를 6월에 각각 진행할 계획이다.
1차 모집공고에서는 초소형 부지 4개(4만3000㎡), 소형 부지 1개(2만4000㎡), 중형 부지 1개(5만4000㎡), 대형 부지 1개(12만6000㎡)를 공급할 예정이다. 이들 부지에는 복합물류, 공동물류, 제조물류, 냉동·냉장물류 등 인천항을 통한 수출입화물 물동량을 창출하는 업종 모두 입주 가능하다. 임대기간은 30년이다. 사업실적평가 결과에 따라 최대 50년까지 사용 가능하다.
이경규 공사 사장은 “아암물류2단지 2단계는 인천항의 물류 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 핵심 사업”이라며 “우수한 물류기업을 유치 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
