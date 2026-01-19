시사 전체기사

인천남항 아암물류2단지 2단계 복합물류부지 모집 예정

입력:2026-01-19 12:00
공유하기
글자 크기 조정
사업대상지 위치도. IPA 제공

인천항만공사(IPA)는 인천남항 아암물류2단지 2단계 복합물류부지 관심 기업을 대상으로 의견을 수렴했다고 19일 밝혔다. 이번 의견 수렴에는 관련 업계 약 80개사 150여명이 참석하는 등 뜨거운 관심을 입증했다.

공사는 59만㎡ 중 25만㎡에 해당하는 A구역의 1차 모집공고를 1월에, 34만㎡에 해당하는 B구역의 2차 모집공고를 6월에 각각 진행할 계획이다.

1차 모집공고에서는 초소형 부지 4개(4만3000㎡), 소형 부지 1개(2만4000㎡), 중형 부지 1개(5만4000㎡), 대형 부지 1개(12만6000㎡)를 공급할 예정이다. 이들 부지에는 복합물류, 공동물류, 제조물류, 냉동·냉장물류 등 인천항을 통한 수출입화물 물동량을 창출하는 업종 모두 입주 가능하다. 임대기간은 30년이다. 사업실적평가 결과에 따라 최대 50년까지 사용 가능하다.

이경규 공사 사장은 “아암물류2단지 2단계는 인천항의 물류 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 핵심 사업”이라며 우수한 물류기업을 유치 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김민 기자
사회2부
김민 기자
444
사회2부 인천
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘與심판원 제명 결정’ 김병기 “재심 신청 않고 떠나겠다”
‘검정고무신’ 선은혜, 향년 40세로 별세…최재호 부인상
‘흑백요리사2’ 임성근 “음주운전 3회 자백…형사처벌”
‘킥라니’ 서울서 사라질까… 대여업체 운전면허 확인 의무화
‘토허제’ 약발 안 통했나… 규제 묶인 서울 아파트값 오름세
마지막 콘서트 투어 나선 임재범… 눈물 훔치는 관객도
국힘, 이혜훈 청문회 보이콧… 곤혹스러운 與… 단독 개최?
한·미 정부 개입에도… 원·달러 환율 1470원대 재진입
국민일보 신문구독