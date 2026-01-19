대구도시개발공사 보상업무 담당자 위한 입문서 발간
대구도시개발공사(사장 정명섭)는 보상업무 담당자들의 전문성을 강화하고 시민들에게 신뢰받는 보상 행정을 구현하기 위해 ‘보상업무 알못 탈출을 위한 찐 입문서’(이하 보상업무 길라잡이)를 발간했다고 19일 밝혔다.
이번 발간은 공공개발사업의 특성상 보상착수부터 완료까지 5~6년 이상이 소요되지만 담당자의 잦은 교체와 복잡한 법령·절차 탓에 고객들이 불편을 겪는 문제를 해결하기 위해 현업부서 담당실무자가 주도해 제작했다는 점에서 의미가 크다고 대구도시개발공사는 설명했다.
기존의 딱딱한 매뉴얼과 달리 삽화 등을 활용해 신규 담당자(초임직원)의 눈높이에 맞춰 제작됐다. 보상업무 개요, 필수 법률 지식(민법, 부동산공시법 등), 공익사업과 토지수용 절차, 사후관리(명도소송, 지적정리) 등으로 구성해 단순 매뉴얼을 넘어 보상제도 전반의 흐름을 짚어주는 총론 중심의 입문서로 완성도를 높인 것이 특징이다.
공사는 이번 책자를 통해 초임직원의 조기 업무 적응을 돕고 업무 처리의 정확도를 높여 대시민 서비스 만족도를 높일 계획이다. 또 해당 책자를 전국 지방개발공사에도 배포해 보상업무 노하우를 공유하고 유관기관 간 협력 네트워크를 강화할 방침이다.
대구도시개발공사 정명섭 사장은 “이번 길라잡이 발간은 직원들의 자발적인 노력으로 업무 관행을 개선하고 전문성을 확보하려는 적극행정의 결실”이라고 밝혔다.
