인천시, 공공일자리 사업 본격 추진…695명 채용 목표
인천시는 취업 취약계층의 안정적인 생계 보장과 근로 경험 제공을 통한 취업 연계를 위해 공공일자리 사업(공공근로·지역공동체일자리)을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.
시는 올해 공공일자리 사업의 연간 채용 목표 인원을 총 695명으로 설정했다. 공공근로사업 420명, 지역공동체일자리사업 275명을 기준으로 10개 군·구에서 사업을 추진할 계획이다. 실제 채용 규모는 군·구별 수요와 사업 여건에 따라 조정될 수 있다.
공공근로사업은 취업 취약계층에게 공공부문 단기 일자리를 제공해 생계 안정을 지원하고 근로 의욕을 높이는 목적으로 추진된다. 정보화 추진, 공공서비스 지원, 환경정비, 안전관리 등 4대 분야를 중심으로 운영된다. 참여자는 행정업무 보조, 공공시설 관리, 생활환경 개선 등 시민 생활과 밀접한 업무를 맡게 된다.
지역공동체일자리사업은 지역의 인적·물적 자원을 활용해 지역 문제 해결과 공동체 활성화를 동시에 도모하는 사업이다. 지역 특성과 수요를 반영한 생활 밀착형 사업을 중심으로 지역자원활용형, 지역기업연계형, 서민생활지원형, 지역공간개선형 등 4대 유형으로 추진될 예정이다. 이를 통해 지역 내 유휴 자원 활용과 지역경제 활성화, 공동체 기반 강화 등 효과가 기대된다.
신청 자격은 18세 이상 인천시민이다. 가구소득이 기준중위소득 60% 이하이면서 재산이 4억원 이하인 경우에 신청할 수 있다. 참여자 모집 공고 및 접수 일정은 군·구별로 다르다. 일반적으로는 상반기 사업은 1월 중 모집을 진행하고 2월부터 사업을 시작한다. 채용 인원과 세부 자격 요건, 모집 분야, 근로 조건 등 자세한 사항은 각 군·구 누리집에 게시되는 모집 공고를 통해 확인할 수 있다.
김상길 시 경제산업본부장은 “공공일자리 사업은 취업 취약계층의 생활 안정을 지원하는 동시에 지역사회에 필요한 공공서비스와 공동체 기반을 강화하는 중요한 정책”이라며 “앞으로도 현장 수요와 여건을 고려해 탄력적으로 운영함으로써 시민들에게 실질적인 도움이 되는 일자리를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
