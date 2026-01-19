인천시, 공공일자리 사업 본격 추진…695명 채용 목표

인천시청 전경. 인천시 제공

시는 올해 공공일자리 사업의 연간 채용 목표 인원을 총 695명으로 설정했다. 공공근로사업 420명, 지역공동체일자리사업 275명을 기준으로 10개 군·구에서 사업을 추진할 계획이다. 실제 채용 규모는 군·구별 수요와 사업 여건에 따라 조정될 수 있다.