원주시, 1조원 기업 투자유치 도전
강원도 원주시가 투자유치과 신설 4년 만에 1조원 투자유치 도전에 나선다.
시는 지난해 9200억원 규모의 투자를 유치했다. 올해는 1조원 투자유치 달성이 목표다.
투자유치 통계 집계를 시작한 2010년 이후 과거 1조원 투자유치 달성에 7년이 걸렸던 것과 비교하면 훨씬 짧은 기간 내에 목표 달성을 눈앞에 두고 있다.
이는 원주의 주력산업이 기존 의료기기산업 중심에서 바이오, 반도체 등 미래 전략산업으로 확대되면서 투자 분야와 규모가 함께 성장한 데 따른 결과로 풀이된다. 전략산업을 중심으로 한 선택과 집중이 실질적인 투자유치로 이어지고 있다.
관내 기업의 재투자도 크게 늘었다. 이미 원주에 자리 잡은 기업들이 생산설비 증설, 신사업 확장, 연구개발 확대 등을 위해 추가 투자를 결정하면서 전체 투자유치 규모 확대에 기여하고 있다.
산업별로는 반도체 장비 및 소재, 이차전지, 방위산업, 바이오, 식품 제조 등 원주시가 중점 육성 중인 분야를 중심으로 신규 투자와 재투자가 동시에 이뤄지고 있다. 이러한 투자는 지역 산업구조 고도화는 물론 안정적인 고용 창출로 이어질 것으로 기대된다.
시는 기업 수요에 기반을 둔 맞춤형 유치 전략, 산업단지의 단계적 확충, 신속한 인허가 및 행정 지원, 기존 기업과의 지속적인 소통을 통한 애로 해소 등을 통해 기업의 투자 결정을 적극적으로 뒷받침해 왔다. 이러한 정책 기조가 실제 투자 실행으로 이어지며 단기간 내 대규모 투자유치 성과로 나타나고 있다.
앞으로 반도체·바이오·방위산업 등 신성장 산업을 중심으로 투자유치 활동을 더욱 강화하고, 산업단지 조성과 맞춤형 행정 지원 등 기업이 투자하기 좋은 환경 조성에 행정 역량을 집중할 계획이다.
시 관계자는 19일 “투자유치과 신설 이후 4년 만에 1조원 투자유치에 도전하게 된 것은 원주시 투자유치 정책이 양적 확대를 넘어 질적 성과 단계로 접어들었음을 보여주는 결과”라며 “앞으로도 신규 기업 유치와 함께 관내 기업의 성장과 재투자를 적극적으로 지원해 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣겠다”라고 말했다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
