여수항 정박 중 유압유 유출…4000t급 유조선 적발
전남 여수항에 정박 중이던 대형 석유제품 운반선에서 유압유가 해상으로 유출돼 해경이 수사에 나섰다.
여수해양경찰서는 해양환경관리법 위반 혐의로 4688t급 석유제품 운반선 A호를 적발했다고 19일 밝혔다.
A호는 전날 오후 3시1분쯤 여수시 사포1부두에 계류한 상태에서 화물을 하역하던 중 유압유 약 48ℓ를 해상에 유출한 혐의를 받는다.
해경은 선박 내 유압 파이프에 파공이 발생하면서 기름이 새어 나온 것으로 보고, 해상과 선박에서 시료를 채취해 정확한 유출 경위와 오염 범위를 분석하고 있다.
해경 관계자는 “해상에 기름 등 오염물질을 유출할 경우 해양환경관리법에 따라 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다”며 “관련 법 위반 여부를 엄정하게 조사할 방침”이라고 말했다.
