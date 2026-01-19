제주도, 전입 청년에 축하장려금 지원
제주도가 청년 인구 유입을 위해 전입 축하장려금을 지급한다.
지원 대상은 2026년 1월 1일 이후 제주로 주민등록을 옮긴 만 19세 이상 39세 이하 청년이다. 최근 1년 내 제주 거주 이력이 없어야 한다.
과거 제주 거주 이력이 없는 청년에게는 10만원을, 과거 5년 이상 제주에 주민등록을 두었던 청년이 다시 돌아온 경우에는 20만원을 지급한다.
지원금은 모바일 지역화폐로 전입 시와 6개월 거주 후 절반씩 나누어 지급한다. 신청은 2월 23일부터 정부24 누리집을 통해 온라인으로만 가능하다.
예산이 소진될 경우 조기 마감될 수 있다. 신청 과정에서 필요한 주민등록 주소 이력은 행정정보공동이용을 통해 확인돼 별도의 증빙자료 제출은 필요 없다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사