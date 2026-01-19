시사 전체기사

BM 글로벌 골프, 코리아 주니어 골프 시리즈 본격 출범…4월부터 더헤븐리조트서 열려

입력:2026-01-19 11:00
오는 4월 경기도 안산시 대부도 소재 더헤븐리조트에서 BM GLOBAL GOLF 주최로 열리는 코리안 챔피언십 대회 엠블렘. BM GLOBAL GOLF

글로벌 유소년 골프 시스템 US Kids Golf가 한국 공식 대회 시리즈 ‘US Kids Golf Korea’를 출범 시켰다.

시리즈의 첫 공식 대회는 코리안 챔피언십(Korean Championship)이다. 이 대회는 US Kids Golf가 한국에서 개최하는 첫 대회로 국내 유소년 골퍼들의 참여와 관심이 집중되고 있다.

US Kids Golf Korea는 국내 유소년 골퍼들이 국제 수준의 경기 환경을 경험할 수 있도록 설계된 공식 대회 시리즈다. 코리안 챔피언십 개최를 시작으로 향후 다양한 레벨 및 연령 대회가 개최될 예정이다.

코리안 챔피언십 개최지는 경기도 안산시 대부도 소재 더 헤븐 리조트다. 오는 4월부터 년간 7차례 대회가 이 곳에서 개최될 예정이다.

이와 별도로 국제 주니어 골프 시리즈 ‘The Junior Golf Series (The JGS) Korea’도 순차적으로 공개될 예정이다. 이 시리즈는 국내 기반의 공식 경쟁 무대 뿐만 아니라 해외 주요 대회로 이어지는 기회까지 확대하는 교두보 역할을 하게 된다.

이 또한 BM(Beyond Momentum) Global Golf가 주최·주관하는 한국 유소년 공식 골프 대회다. US Kids Golf Korea와 The Junior Golf Series (The JGS) Korea가 함께 운영된다.

정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr

