BM 글로벌 골프, 코리아 주니어 골프 시리즈 본격 출범…4월부터 더헤븐리조트서 열려
글로벌 유소년 골프 시스템 US Kids Golf가 한국 공식 대회 시리즈 ‘US Kids Golf Korea’를 출범 시켰다.
시리즈의 첫 공식 대회는 코리안 챔피언십(Korean Championship)이다. 이 대회는 US Kids Golf가 한국에서 개최하는 첫 대회로 국내 유소년 골퍼들의 참여와 관심이 집중되고 있다.
US Kids Golf Korea는 국내 유소년 골퍼들이 국제 수준의 경기 환경을 경험할 수 있도록 설계된 공식 대회 시리즈다. 코리안 챔피언십 개최를 시작으로 향후 다양한 레벨 및 연령 대회가 개최될 예정이다.
코리안 챔피언십 개최지는 경기도 안산시 대부도 소재 더 헤븐 리조트다. 오는 4월부터 년간 7차례 대회가 이 곳에서 개최될 예정이다.
이와 별도로 국제 주니어 골프 시리즈 ‘The Junior Golf Series (The JGS) Korea’도 순차적으로 공개될 예정이다. 이 시리즈는 국내 기반의 공식 경쟁 무대 뿐만 아니라 해외 주요 대회로 이어지는 기회까지 확대하는 교두보 역할을 하게 된다.
이 또한 BM(Beyond Momentum) Global Golf가 주최·주관하는 한국 유소년 공식 골프 대회다. US Kids Golf Korea와 The Junior Golf Series (The JGS) Korea가 함께 운영된다.
