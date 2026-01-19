BM 글로벌 골프, 코리아 주니어 골프 시리즈 본격 출범…4월부터 더헤븐리조트서 열려

오는 4월 경기도 안산시 대부도 소재 더헤븐리조트에서 BM GLOBAL GOLF 주최로 열리는 코리안 챔피언십 대회 엠블렘. BM GLOBAL GOLF

이와 별도로 국제 주니어 골프 시리즈 ‘The Junior Golf Series (The JGS) Korea’도 순차적으로 공개될 예정이다. 이 시리즈는 국내 기반의 공식 경쟁 무대 뿐만 아니라 해외 주요 대회로 이어지는 기회까지 확대하는 교두보 역할을 하게 된다.