지난해 급발진 의심사고 ‘페달 오·조작’ ‘60대 이상’이 대다수
지난해 발생한 급발진 의심 사고 4건 중 3건은 운전자가 브레이크 대신 가속 페달을 잘못 밟아 발생한 것으로 드러났다. 차량 결함으로 인한 급발진이 확인된 사례는 단 한 건도 없었다.
한국교통안전공단(TS) 자동차안전연구원은 지난해 한 해 동안 언론에 보도된 급발진 의심 사고 149건을 분석한 결과를 19일 발표했다.
분석 결과 경찰 수사나 국립과학수사연구원 감정 등을 통해 원인이 명확히 밝혀진 사고 중 109건(73.2%)이 운전자의 페달 오조작에 의한 것으로 확인됐다. 나머지 40건은 조사가 진행 중이거나 결과가 확정되지 않은 사례다.
사고 운전자의 특성을 살펴보면 고령층 비중이 압도적으로 높았다. 연령이 확인된 141건 중 60대 이상 운전자가 106건으로 전체의 75.2%를 차지했다.
60대가 51건(36.2%)으로 가장 많았고, 70대(40건·28.4%), 50대(20건·14.2%)가 뒤를 이었다. 성별로는 남성이 95건(68.8%)으로 여성(43건)보다 2배 이상 많았다.
차량 연식별로는 비교적 최신 차량에서 의심 사고가 잦았다. 2021년~2026년식 차량이 56건(50.5%)으로 과반을 차지했다. 연료별로는 휘발유 차량(47건), 전기차(29건), 경유차(18건) 순이었다.
사고 장소는 도심 간선도로(40.3%)와 아파트 및 주택 단지(29.5%)에 집중됐다. 특히 주행 상태별로 보면 정차 중이거나 저속 주행(크립) 상태에서 발생한 사고가 100건(69.4%)에 달해 주차나 서행 시 페달 혼동이 빈번한 것으로 나타났다.
TS가 지난해 운전자 141명을 대상으로 ‘페달 오조작 방지 장치’ 시범 사업을 진행한 결과, 실제 오조작 의심 사례가 71회나 감지됐으나 해당 장치 덕분에 실제 사고로 이어지지는 않은 것으로 나타났다.
정용식 TS 이사장은 “차량 결함이 의심되는 사고에 대해 첨단 기법으로 원인을 규명하고 있다”며 “분석 데이터를 바탕으로 페달 오조작 사고를 막기 위한 기술 개발과 제도 개선에 집중하겠다”고 밝혔다.
