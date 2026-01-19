시사 전체기사

충남도, 올해 농업 기반 정비 국비 1595억원 확보

입력:2026-01-19 10:52
내포신도시와 충남도청사. 충남도 제공

충남도는 올해 정부예산에서 농업 생산 기반 정비 분야 국비 1594억7000만원을 확보했다고 19일 밝혔다.

이는 지난해 대비 410억원(34.6%) 증가한 규모로, 배수 개선 사업, 농촌용수 개발, 국가·지방 관리 방조제 개보수 등 농업 기반 시설 전반에 투입될 예정이다.

특히 집중호우와 침수 피해 예방을 위한 배수 개선 사업에는 전년 대비 67% 증가한 937억원을 반영했다.

총 34개 지구에서 저지대 농경지·상습 침수 지역을 중심으로 배수 능력을 개선해 농업 재해를 예방할 계획이다.

농촌용수 개발과 국가·지방 관리 방조제 개보수에는 각각 361억원과 217억원을 투입했다.

오수근 도 농업정책과장은 “이번 정부예산 증액은 반복되는 재해를 예방하기 위해 추진 중인 사업을 조기에 마무리할 수 있는 의미 있는 성과”라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

