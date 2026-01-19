다양한 삶 여건에 맞춰… 제주도 ‘단시간 일자리’ 지원 확대
제주도가 다양한 삶의 형태를 반영한 일자리 창출을 위해 ‘단시간 일자리 지원사업’을 확대 추진한다.
올해부터 지원 대상은 기존 ‘연매출 10억원 이하 중소기업’에서 중소기업 전반으로 넓어지고, 연령 기준도 39세에서 49세까지로 확대된다. 지원금은 월 최대 40만원에서 50만원으로 상향된다.
도는 1~2월 중 세 차례에 걸쳐 신청 업체를 모집해 우선 순위에 따라 지원 대상을 선정한다. 1순위는 10세 이하 자녀를 둔 노동자, 2순위는 첫 일자리 노동자, 3순위는 2년 이내 제주에 정착한 노동자다
지원 대상은 주 30시간 이하로 일하는 만 18~49세 노동자이며, 1일 5시간 기준 월 최대 50만원을 4개월간 지원할 예정이다.
이번 사업은 전일제 중심의 고용 관행에서 벗어나 ‘오전 10시 출근’ ‘1일 5시간 근무’ 등 유연한 근무 형태를 확산하기 위해 마련됐다.
2025년 제주도민 일자리 인식 실태조사에 따르면 만 25~49세 여성의 37.3%가 임신·출산 및 육아로 경력단절을 경험했으며, 재취업 시 가장 큰 어려움으로 생활 여건에 맞는 일자리가 부족하다는 점을 꼽았다.
도는 경력단절 여성뿐 아니라 학업과 일을 병행하는 청년, 은퇴 후 재취업을 원하는 중장년층, ‘N잡’을 준비하는 직장인 등 다양한 계층의 수요를 반영해 사업을 확대하기로 했다.
오영훈 제주지사는 지난달 24일 열린 현장 도지사실·민생 경청 소통 건의사항 토론회에서 새로운 시대에 맞는 제주형 일자리 정책을 주문했다.
강애숙 제주도 경제활력국장은 “산업 구조 변화와 유연 근무 확산에 맞춰 ‘엄마를 위한 일자리’ 등 다양한 유형의 지원을 확대하겠다”며 “국비 공모사업과 연계해 도민 누구나 자신의 상황에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사