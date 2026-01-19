‘LPGA투어 3승’ 유해란, 올 시즌 캐딜락과 함께 투어 누빈다
(주)티에스오토와 후원 협약 체결
미국여자프로골프(LPGA)투어 3승의 유해란(25·다올금융그룹)이 캐딜락과 GMC 자동차 국내 판매 회사인 (주)티에스오토(대표 박종민)와 후원 협약을 체결했다.
이번 협약에 따라 티에스모터스모터스는 올 시즌 유해란에게 캐딜락 에스컬레이드 차량을 제공하여 투어생활을 지원한다.
유해란은 2026년부터 캐딜락, 티에스오토의 로고가 새겨진 상의를 착용하고 LPGA 무대에서 활동하게 된다.
유해란은 2023년 슈퍼 루키로 신인상을 받은 이후 2023년부터 매년 승수를 추가해 LPGA투어 통산 3승을 거두고 있다.
유해란은 “캐딜락 차량과 같은 플레이 스타일로 LPGA투어에서 자신 있게 플레이하겠다”며 “아낌없는 지원을 약속해준 티에스오토에 너무 감사드리며 응원해 주시는 만큼 앞으로도 성장해 나가는 모습 보여드리도록 하겠다”고 감사의 마음을 전했다.
티에스모터스 박종민 대표는 “물심양면으로 선수가 대회에만 전념할 수 있는 최적의 환경을 만드는 데 조금이나마 도움이 되고자 한다”며 “티에스오토는 유해란의 모든 행보를 진심으로 응원하고 변함없이 좋은 성적을 거두길 기대한다”는 뜻을 밝혔다.
캐딜락,GMC 국내 판매 회사인 티에스오토 주식회사는 현재 천안전시장, 천안서비스센터, 서울 송파전시장, 송파서비스센터를 보유하고 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
