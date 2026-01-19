서울시무용단 ‘일무’ 안무가들, 미국 베시 어워드 후보 선정
정혜진·김성훈·김재덕, 최우수 안무가/창작자 부문 후보 올라
서울시무용단의 대표 레퍼토리 ‘일무’가 미국 무용계에서 권위있는 ‘베시 어워드’(Bessie Awards) 후보에 올랐다.
19일 세종문화회관에 따르면 ‘일무’는 미국 현지 시각으로 오는 20일 열리는 ‘뉴욕 댄스&퍼포먼스 어워드’(이하 베시 어워드)에서 최우수 안무가/창작자 부문 후보로 선정됐다. 안무를 맡은 정혜진·김성훈·김재덕 안무가가 나란히 후보 명단에 이름을 올렸다. 베시 어워드 41년 역사상 한국 국공립 예술단체 작품으로 한국인 안무가가 후보에 오른 것은 이번이 처음이다.
2022년 초연된 ‘일무’는 제1호 국가무형문화재이자 유네스코 세계인류무형유산인 ‘종묘제례악’의 의식무를 현대적 감각으로 재해석한 작품이다. 정혜진 안무가가 제시한 한국무용 특유의 선과 절제미를 바탕으로, 김성훈·김재덕 안무가의 역동적인 현대무용 언어가 결합했다. 특히 2023년 뉴욕 링컨센터 공연에서는 전 회차 전석 매진을 기록하며 현지 관객의 호응을 얻었다.
1984년 제정된 베시 어워드는 뉴욕에서 활동하는 예술가·프로듀서·비평가 등으로 구성된 선정위원회가 한 해 동안 뉴욕에서 선보인 가장 혁신적인 공연을 선정해 수여하는 세계적 권위의 상이다. 안무·퍼포먼스·음악 등 6개 부문을 심사한다. 지난해 시상식을 열지 않으면서 2023년에 공연한 ‘일무’가 이번에 후보로 선정됐다.
안호상 세종문화회관 사장은 “‘일무’의 이번 후보 선정은 세종문화회관이 단순한 공연장을 넘어 세계적 수준의 콘텐츠를 생산하는 제작극장으로서의 변화를 확연히 증명한 이정표”라며 “선택과 집중을 통한 탄탄한 레퍼토리 구축 전략이 한국을 넘어 전 세계 동시대 관객의 미적 감각을 관통했다”고 전했다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
