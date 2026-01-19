강득구 “선출직 입틀막하나” 격노

강득구 민주당 최고위원, 박수현 수석대변인에 공개 사과 요구

“당 현안에 대한 발언을 해당행위로 규정하는 게 말이 되나”



강득구 더불어민주당 최고위원이 박수현 수석대변인을 향해 “공개 사과하라”며 분노를 쏟아냈다.



강 최고위원은 19일 국회에서 당 최고위원회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “비공개 최고위원회의에서 한 발언에 대해 입틀막 하겠다는 거냐”며 박 수석대변인이 공개적으로 사과하지 않으면 21일 진행될 최고위원회의에서 공식적으로 비판의 목소리를 낼 것이라고 밝혔다.



그러면서 “저는 당원들이 보궐선거에서 뽑아준 선출직”이라며 “1인1표를 다음 전당대회부터 적용하는 내용을 설문조사에 포함하자는 제안이 어떻게 1인1표 반대가 될 수 있냐”고 반문했다. 또 “당의 여러 현안에 대해 다양한 의견을 낼 수 있는 건데, 이걸 해당행위라고 규정하는 건 재갈을 물리는 것”이라며 격노했다.



강 최고위원은 지난 18일 박 수석대변인의 기자간담회 발언을 문제 삼은 것으로 풀이된다. 박 수석대변인은 1인1표제 관련 최고위에서 이견이 나온 데 대한 지도부 입장을 묻는 말에 “이런 논란을 촉발시켜서 연일 당권투쟁 같은 기사를 만들어내고 있다”며 “조금만 더 가면 이것이 해당행위라고 비난받아도 할 말 없는 상황이 올지도 모르겠다”고 말한 바 있다.



이날 민주당 최고위에선 최고위원 간 1인1표제를 두고 격론이 벌어지기도 했다. 황명선 최고위원은 “지난 1인1표 부결의 의미를 가볍게 생각해선 안 된다”며 오는 8월 당대표 선거가 아닌 그다음 전당대회부터 1인1표제를 적용하는 안을 제안했다. 이에 문정복 최고위원은 “이제 와서 부차적 이유로 1인1표를 문제 삼는 건 당원들에게 얘기한 민주당의 약속을 저버린 일”이라고 맞받아쳤다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



