고양시 ‘EDU-로드맵’ 통해 학생 성장 맞춤 지원
생애주기별 교육정책 전면 재설계
경기 고양시는 초·중·고 전 생애주기를 하나의 흐름으로 연결하는 ‘고양 EDU-로드맵’을 중심으로 학생 성장 단계에 맞춘 교육지원 체계를 본격 추진하고 있다고 19일 밝혔다.
시는 기존의 단편적·획일적 교육 지원 방식에서 벗어나 학생 발달 단계와 학교 현장의 수요를 반영한 맞춤형 교육정책으로 전환하며, 학생 성장 중심의 고양형 교육모델 구축에 속도를 내고 있다.
초중고 전 과정을 연속된 성장 단계로 설정한 ‘고양 EDU-로드맵’을 기반으로 학교 자율형 교육과 학생 주도성을 강화한 다양한 프로젝트를 연계해 운영하는 것이 핵심이다.
EDU-로드맵은 입학부터 사회 진출까지 학생에게 필요한 역량을 단계별로 제시한 체계다. 초등 과정에서는 학교 적응과 안전, 기초역량 형성에 초점을 맞춰 저학년 돌봄교실 운영, 중학년 생존수영 중심 안전교육, 고학년 AI 코딩 교육을 통해 기초 디지털 역량을 강화한다.
중학교 과정은 사춘기 학생의 정서 안정과 미래 역량 형성에 중점을 두고, 학교문화 개선 프로그램과 드론 교육 등 미래 기술 체험을 통해 인성과 진로 탐색을 함께 지원한다. 고등 과정에서는 진로·진학 상담교사의 학교 방문 1:1 상담, 진로 설명회, 수능 이후 청소년 경제교육 등을 통해 사회 진출을 대비한 실질적 지원을 제공한다.
이 같은 정책 방향을 학교 현장에서 구현하는 대표 사업이 ‘고양 미래인재 JUMP UP 프로젝트’다. 학교가 자율적으로 교육과정을 설계하고 학생이 주도적으로 참여하는 프로젝트형 교육으로, 문제해결력과 창의성, 진로 탐색 역량 강화를 목표로 한다. 지난해 관내 중·고등학교 32곳이 선정돼 총 5억 4천만 원의 예산이 재능, 학습 수준, 정서, 교육환경 등 4개 영역에 맞춰 지원됐다.
각 학교는 특성에 맞는 프로그램을 통해 학생 성장 지원에 나섰다. 이색 직업인 특강으로 진로 인식을 확장하거나, 학기 말 정서 회복 프로그램을 운영해 학생 간 소통을 강화했다. 과학중점학교와 특성화고 등은 AI·미디어 교육 공간 조성, 실험 기자재 확충 등 교육환경 개선을 통해 학습 경험의 질을 높였다.
학생 주도성을 한층 강화한 ‘학생자치 프로젝트 하이(High) 고양’도 주목받고 있다. 학생들이 축제와 행사, 동아리 활동을 직접 기획하고 예산 집행까지 책임지는 완전 자치형 모델로, 지난해 9개 고등학교가 참여했다. 학생들은 학교 안에서 기획·협업·의사결정을 경험하며 ‘작은 사회’를 운영했고, 이는 리더십과 실행력을 키우는 실질적 교육으로 이어졌다.
시 관계자는 “올해도 학교·지역 연계 프로젝트 수업과 AI·드론 등 미래 기술 기반 교육, 학생자치 중심 공모사업을 확대해 학생이 주도하고 학교가 설계하는 교육 생태계를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.
