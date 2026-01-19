군산대, ‘피지컬 AI’ 로봇·모빌리티 실무 교육 운영
재학생·새만금 입주기업 임직원 참여
산업 연계형 인재 양성
군산대학교가 인공지능(AI)과 로봇·모빌리티 기술을 결합한 실무형 교육을 통해 지역 산업 맞춤형 인재 양성에 나섰다.
국립군산대 RISE사업단은 지난 13일부터 16일까지 총 24시간 과정으로 ‘AI·SW 로봇암·모빌리티 과정’을 운영했다고 19일 밝혔다. 이번 교육에는 AI·SW 전공 재학생과 새만금 산업단지 입주기업 임직원 등 20명이 참여했다.
이번 과정은 로봇과 인공지능이 결합된 ‘피지컬 AI(Physical AI)’가 차세대 로봇·모빌리티 산업의 핵심 기술로 부상하고 있다는 점을 반영해 기획됐다. 실제 산업 현장에서 활용 가능한 기술 습득에 초점을 맞춘 것이 특징이다.
교육은 국립군산대 디지털정보관 AI컴퓨팅실에서 진행됐으며, 이론 교육을 시작으로 로봇 조립, 학습·추론 실습, 팀 프로젝트, 시연까지 단계별 커리큘럼으로 구성됐다.
특히 재학생과 산업계 임직원이 혼합된 프로젝트팀을 구성해 교육을 진행한 점이 눈에 띈다. 교육 현장과 산업 현장을 직접 연결함으로써 기술 이해뿐 아니라 협업 능력과 현장 적용 가능성을 함께 높였다는 평가다.
남광우 군산대 컴퓨터정보공학과 교수는 “새만금 산업단지를 비롯한 지역 산업과 연계한 실무형 교육을 지속적으로 확대해 AI·SW·미래 모빌리티 분야 전문 인력 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사