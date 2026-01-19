인천 청라하늘대교에 상생 담겼다…지역업체 특허 적용
인천경제자유구역청은 청라하늘대교(제3연륙교) 건설 공사에 지역업체 신기술과 특허공법이 적용됐다고 19일 밝혔다.
청라하늘대교 건설 공사에는 포스코이앤씨·한화 건설부문을 중심으로 구성된 컨소시엄을 통해 지역업체가 공동 참여했다.
청라 측 교량 바닥에는 염분이 많은 해안 환경에서도 성능이 유지되는 고내구 방수 공법이 적용됐다. 온도 변화로 발생할 수 있는 균열을 효과적으로 억제해 장기간 안정적인 사용이 가능하도록 하는 기술이다. 또 접속교 구간에는 이물질·빗물 유입을 차단하는 신축이음 장치가 지역업체 특허로 반영됐다.
영종 측에선 교량 상판 제작, 강교 조립 등 핵심 공정에 전문업체의 기술을 적극 활용해 지역 건설산업 경쟁력 강화에 힘을 보탰다. 지역업체 특허인 방음터널이 설계에 반영되면서 교통 소음 저감 효과도 이뤄냈다.
유정복 인천시장은 “청라하늘대교 건설은 단순한 인프라 구축을 넘어 지역과 기업이 함께 성장하는 모범적인 상생 사업”이라며 “앞으로도 지역업체가 주도적으로 참여할 수 있는 제도를 강화해 지역 건설경제의 지속 가능한 성장을 이끌어가겠다”고 말했다.
한편, 지난 2021년 12월 착공한 청라하늘대교는 당초 예상보다 6개월 앞당겨진 48개월 만에 본공사를 마치고 이달 5일 오후 2시 개통했다.
세계 최고 높이 주탑 전망대(해발 184.2m)와 스릴 넘치는 체험형 관광시설 ‘하늘을 걷는 엣지워크’ 등 관광시설은 마무리 시공 후 오는 3월쯤 시민에게 개방될 예정이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
