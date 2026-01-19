인천 청라하늘대교에 상생 담겼다…지역업체 특허 적용

청라하늘대교 전경. 인천시 제공

염분이 많은 해안 환경에서도 성능이 유지되는 고내구 방수 공법이 적용됐다. 온도 변화로 발생할 수 있는 균열을 효과적으로 억제해 장기간 안정적인 사용이 가능하도록 하는 기술이다. 또 접속교 구간에는 이물질·빗물 유입을 차단하는 신축이음 장치가

반영됐다.

영종 측에선

교량 상판 제작, 강교 조립 등 핵심 공정에 전문업체의 기술을 적극 활용해 지역 건설산업 경쟁력 강화에 힘을 보탰다. 지역업체 특허인 방음터널이 설계에 반영되면서 교통 소음 저감 효과도 이뤄냈다.