매킬로이, 새해 첫 출전 대회서 공동 3위…엘비라, DP월드투어 통산 3승
이정환 공동 33위에 그쳐
로리 매킬로이(북아일랜드)가 3타차 열세를 극복하지 못하고 새해 첫 출전 대회에서 공동 3위에 입상했다.
매킬로이는 18일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 두바이 크리크 리조트(파71·7059야드)에서 열린 DP 월드투어 두바이 인터내셔널(총상금 275만달러) 마지막날 4라운드에서 3언더파 68타를 쳤다.
최종합계 8언더파 276타를 기록한 매킬로이는 셰인 라우리(아일랜드) 등과 함께 공동 3위로 대회를 마쳤다.
대회 우승은 마지막날 2타를 줄여 최종합계 10언더파 274타를 기록한 나초 엘비라(스페인)가 차지했다. DP월드투어 통산 3승을 거둔 엘비라는 우승 상금 40만 유로(약 6억8000여만 원)을 획득했다.
매킬로이는 3타 차 5위로 최종 라운드에 들어 가면서 역전 우승이 기대됐다. 9번 홀(파4)부터 13번 홀(파5)까지 5개홀 연속 버디에 성공했을 때만 해도 그 시나리오가 완성되는 듯했다.
하지만 14번 홀(파3)부터 17번 홀(파4)까지 4개홀 연속 파에 그친데 이어 마지막 18번 홀(파4)에서 보기를 범해 역전 드라마를 쓰는데 실패했다.
매킬로이의 절친인 라우리는 17번 홀(파4)까지 1타 차 단독 1위를 달리고 있었으나 마지막 18번 홀(파4)에서 범한 통한의 더블보기로 2타차 공동 3위에 만족해야 했다. 세 번째샷이 그린 주변 페널티 구역에 빠진 것이 화근이었다.
이에 반해 엘비라는 17번 홀에서 천금같은 버디를 잡아 공동 선두로 올라선데 이어 마지막 홀을 파로 마무리하면서 버디로 라우리와 동타를 이뤘고 마지막 홀을 파로 지켜내며 우승 투로피를 들어 올렸다.
마지막날 보기없이 이글 1개와 버디 4개를 골라 잡아 6타를 줄인 대니얼 힐리어(뉴질랜드)가 2위(최종합계 9언더파 275타)로 대회를 마쳤다.
한국 선수 중에서는 유일한 출전 선수인 이정환(34·우리금융그)은 마지막날 3타를 줄인 뒷심으로 공동 44위에서 공동 33위(최종합계 4오버파 288타)로 순위를 11계단 끌어 올렸다.
DP월드투어는 오는 22일 UAE 두바이에서 개막하는 히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만달러)으로 다음 일정을 이어간다. 매킬로이와 이정환은 이 대회 출전자 명단에도 이름을 올렸다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
