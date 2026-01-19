[여긴 어디] 푸른 바다 위 씨줄날줄로 어우러진 초록빛 수채화
겨울철 ‘정남진’ 전남 장흥 바다에 푸르름이 가득하다. 장흥군 회진면 앞바다에 수천 개의 말뚝이 세워져 있다. 매생이 양식장으로, 겨울철 남쪽 바다에서만 볼 수 있는 독특한 풍경이다.
이곳 어민들은 매년 11월초쯤 폭 2.4m 길이 4.5m의 가는 대나무를 엮은 매생이 발을 연안 바위에 붙여 자연에서 매생이 씨앗을 받는다. 갯벌에 굵은 대나무(장)를 박고 채묘한 매생이를 매달아 바다에 넣는다.
밀물 때는 양식장 막대기만 보인다. 썰물이 되면 수면 아래에 있던 매생이들이 모습을 드러낸다. 씨줄날줄처럼 어우러진 바다는 초록빛으로 변하면서 수채화 같은 풍경을 펼쳐놓는다. 장대 사이로 작업배들이 지나며 매생이를 수확한다. 물에 헹궈낸 매생이 덩어리는 곱게 빗어 넘긴 여성의 뒷머리를 닮았다.
‘겨울별미’ 매생이는 12월말부터 3월초까지 식당마다 끼니마다 밥상 한복판을 장식한다. 주로 국이나 떡국, 죽, 전 등으로 만들어 먹는다. 궁합이 잘 맞는 굴을 넣는다. 진초록 빛깔에 걸쭉한 질감, 부드러운 맛과 향기로운 갯내음을 지녔다.
매생이는 갈파래과에 속하는 녹조식물이다. 개체의 올이 파래나 김보다 훨씬 가늘다. ‘자산어보’와 ‘신증동국여지승람’ 등엔 ‘매산태’ ‘매산’으로 적혀 있다. 나이 든 주민들은 지금도 ‘매산이’라고 부른다.
글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사