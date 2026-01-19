원광대 연구팀, 신장 섬유화 억제 ‘차세대 유전자 치료 전략’ 제시

ROS 반응형 하이드로겔 기반

환경 감응·유전자 억제 결합

원광대 JABA대학원 진은정 교수 연구팀 연구 관련 자료사진. 원광대 제공

원광대학교 연구진이 만성 신질환의 핵심 병변으로 꼽히는 신장 섬유화를 효과적으로 억제할 수 있는 차세대 유전자 치료 전략을 제시했다.