‘서남권 해상풍력’ 본격화… 고창군 “주민참여·이익공유 모델로”

군민참여 조례 제정…

개발이익 지역 환원 제도화

전북 서남권해상풍력 실증단지전경. 고창군 제공

서남권 해상풍력 사업이 본격화되는 가운데 전북 고창군이 주민참여와 개발이익 공유를 핵심 원칙으로 내세우며 지역 상생형 해상풍력 모델 구축에 나섰다.