‘서남권 해상풍력’ 본격화… 고창군 “주민참여·이익공유 모델로”
군민참여 조례 제정…
개발이익 지역 환원 제도화
서남권 해상풍력 사업이 본격화되는 가운데 전북 고창군이 주민참여와 개발이익 공유를 핵심 원칙으로 내세우며 지역 상생형 해상풍력 모델 구축에 나섰다.
19일 고창군에 따르면 최근 ‘서남권 해상풍력 사업자(서남권윈드파워㈜ 컨소시엄)’가 선정되면서 관련 사업이 추진되고 있다. 해당 컨소시엄은 2030년 완공을 목표로 고창·부안 해역 일대에 총 2.4GW 규모의 해상풍력단지를 조성할 계획이다. 이는 원전 2기 이상에 해당하는 발전 용량이다.
서남해는 국내 해상풍력 최적지로 평가받는다. 정부는 2011년부터 고창·부안 해역을 중심으로 총 2.46GW 규모의 서남권 해상풍력 사업을 추진해 왔으며, 60MW 규모의 실증단지는 2020년부터 상업 운전에 들어갔다.
해상풍력은 해양 공간을 활용하는 대규모 개발 사업인 만큼 환경 보전과 어업 활동과의 공존, 지역 수용성 확보가 핵심 과제로 꼽힌다. 최근에는 개발 이익이 지역사회에 어떻게 환원되는지가 사업 지속성을 좌우하는 기준으로 자리 잡고 있다.
고창군은 지난해 12월 31일 ‘고창군 신·재생에너지 발전사업 등에 대한 군민참여 및 개발이익 공유에 관한 조례’를 제정했다. 해당 조례는 해상풍력을 포함한 신·재생에너지 발전사업에 군민 참여를 제도적으로 보장하고 개발 과정에서 발생하는 이익을 지역사회와 공유할 수 있는 근거를 담고 있다.
고창군 관계자는 “서남권 해상풍력 사업이 개발 사업자의 이익으로만 귀결되는 구조가 아니라, 군민에게 실질적인 혜택이 돌아가는 모델이 돼야 한다”며 “해상풍력 개발 과정에서 주민 피해를 최소화하고 지역과 공존하는 방향으로 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.
고창=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사