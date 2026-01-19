한국전기안전공사, 전기재해 감축·AI 활용 전략 논의
지난해 추진과제 점검·2026년 업무계획 공유
한국전기안전공사(사장 남화영)는 지난 15~16일 전북 정읍 전기안전인재개발원에서 전기안전서비스 개선을 위한 임원 연찬회를 개최했다.
이번 연찬회에는 CEO를 비롯한 임원진과 본사 처·실·원장, 전국 사업소장 등 120여 명이 참석해 대국민 전기안전서비스 혁신 방안을 논의했다.
행사는 지난해 중점 추진과제 공유를 시작으로 전문가 특강, 2026년 주요 현안 및 본부별 업무추진계획 발표와 토론으로 진행됐다. 주요 논의 과제로는 전기재해 감축 대책, 재정 건전성 제고, 신규 검사업무 효율화, 전기안전 AI 활용 확대, 조직개편, 현장 종결형 업무처리 방안 등이 포함됐다.
남화영 사장은 “사람존중 열린경영의 가치를 다시 확인하는 자리였다”며 “재생에너지 확대에 따른 검사업무 개선과 AI 기반 업무 혁신을 통해 현장 효율과 국민 안전을 함께 높이겠다”고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
