금은방 절도 미수 고교생 4명 잡고보니…“오토바이 사려고”
오토바이 구매 자금을 마련하겠다며 새벽 시간대 금은방을 털려 한 10대 고등학생 일당이 경찰에 붙잡혔다.
19일 광주 북부경찰서는 절도 미수 혐의로 고등학생 A군 등 4명을 입건해 조사 중이라고 밝혔다.
A군 등은 지난 17일 오전 3시40분쯤 광주 북구 운암동의 한 금은방에 침입해 귀금속 등을 훔치려다 미수에 그친 혐의를 받고 있다.
경찰 조사 결과, 이들은 오토바이 살 돈이 필요해지자 범행을 공모한 것으로 드러났다.
A군이 벽돌로 방범창을 부수고 매장 안으로 침입하는 ‘행동책’을 맡았고, 나머지 친구 3명은 밖에서 망을 보는 역할을 분담했다.
하지만 이들의 범행은 A군이 침입하자마자 사설 보안업체의 경보음이 울리면서 실패로 돌아갔다. 경보 소리에 놀란 이들은 곧바로 현장에서 도주했다.
신고를 받고 추적에 나선 경찰은 사건 발생 다음 날인 18일 오후 2시쯤 전북 정읍에서 도주 중이던 A군을 긴급체포했다. 이어 공범 3명도 신원을 특정해 임의동행 형식으로 조사를 진행하고 있다.
경찰은 A군 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
