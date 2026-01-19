전남도, 학생 건강한 성장·균형 잡힌 식생활 지원…1633억 투입

학교급식·유전자 변형 없는 식품 식재료 지원 품목 확대



2월부터 공공급식통합플랫폼 시스템 모든 시군서 전면 도입



전남도는 지역 학생들의 건강한 성장과 균형 잡힌 식생활을 지원하기 위해 2026년 학교급식 지원사업에 총 1633억원을 투입한다. 이번 사업은 무상 학교급식 지원과 친환경농산물 및 유전자 변형 없는 식품(Non-GMO) 식재료 차액 지원으로 구성된다.



무상 학교급식 지원사업에는 전남도 496억원, 전남도교육청 745억원 등 총 1241억원이 투입된다. 친환경농산물과 Non-GMO 식재료 차액 지원사업에는 전남도가 392억원을 지원한다. 지원 대상은 어린이집, 유치원, 초·중·고등학교, 특수·인가대안학교 등 2193개교에 재학 중인 21만1545명 학생으로, 모든 학생이 차별 없이 건강하고 안전한 급식을 제공받을 수 있다.



특히 올해는 기존에 간장, 두부, 옥수수콘 등 14개 품목으로 한정됐던 Non-GMO 식재료 지원 품목 외에도 추가로 학교에서 자유롭게 구매할 수 있도록 개선했다. 또한 학교급식 식재료의 발주, 공급, 정산까지 모든 과정을 전산화하는 공공급식통합플랫폼(SeaT) 시스템을 기존 8개 시군 시범 운영에서 22개 시군 전체로 확대해 2월부터 운영한다.



박상미 전남도 농식품유통과장은 19일 “학교급식은 학생들의 건강한 성장과 직결되는 중요한 정책인 만큼, 앞으로도 안심하고 신뢰할 친환경농산물과 유전자 변형 없는 식품 식재료 공급, 공공급식통합플랫폼 도입으로 학생들의 건강 증진과 지역 농업인의 지속 가능한 생산 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.



전남도와 전남교육청은 지난해 공동 T/F 운영을 통해 무상급식 식품비 분담비율을 지방정부 40%, 교육청 60%로 확정하고 3년간 적용키로 합의했다. 이에 따라 중장기 재정 운영의 예측 가능성과 급식 정책의 연속성을 강화하는 기반이 마련됐다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



