광명·서천·해남·울산 중구·철원… 관광두레 신규 선정

주민 주도 관광 성과 확산… 관광두레 피디 5명도 선발



문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 ‘2026년 관광두레’ 신규 사업지역으로 경기도 광명시, 충남 서천군, 전남 해남군, 울산 중구, 강원도 철원군 등 5곳과 지역에서 활동할 관광두레 피디(PD) 5명을 선정해 19일 발표했다.



‘2026년 관광두레’ 사업지역과 관광두레 피디를 선정하기 위해 지난해 11월 5일부터 12월 5일까지 진행한 공모에서는 총 33개 지역과 관광두레 피디 후보자 60명이 지원, 12대 1의 경쟁률로 높은 관심을 보였다. 문체부와 관광공사는 관광두레 피디 후보자의 전문성과 지역 이해도 및 현장성, 사업화 및 성과 창출 역량, 지자체와의 협력 계획 등을 기준으로 1차 서류 평가와 2차 종합 평가해 최종 사업지역을 선정했다.



올해 선발된 관광두레 피디는 앞으로 각 지역의 주민공동체를 발굴하고 이들이 자생력 있는 관광사업체로 성장할 수 있도록 계획 수립 단계에서부터 밀착 지원하는 역할을 맡는다. 이를 위해 문체부는 관광두레 피디가 현장에 안정적으로 정착해 전문성을 축적하고 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 최대 5년간 활동비와 역량 강화 교육 등을 종합적으로 제공한다. 또 관광사업체에는 창업 교육과 상담(컨설팅), 판로 개척 등을 지원할 예정이다.



‘관광두레’ 신규 사업지역과 관광두레 피디 공모 결과에 대한 자세한 내용은 관광두레 누리집(tourdure.visitkorea.or.kr/home)과 관광공사 누리집(www.knto.or.kr)에서 확인할 수 있다.



‘관광두레’는 지역 주민공동체가 관광두레 피디와 함께 지역의 관광 문제를 스스로 해결하고 숙박, 식음, 여행, 체험 등의 분야에서 자율적으로 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업을 운영하는 주민 주도형 관광 정책 사업이다. 2013년에 시작된 이 사업을 통해 2025년까지 147개 지역에서 관광두레 피디 195명, 지역 주민사업체 998개를 발굴·육성함으로써 지속 가능한 지역관광 성과를 확산하고 지역경제를 활성화했다.



강동진 문체부 관광정책관은 “지역주민이 직접 관광사업을 기획·운영하는 주민 주도형 관광모델인 ‘관광두레’는 현장에서 지역 일자리 창출, 관광콘텐츠 다양화, 관광수익의 지역 환원 등 실질적인 성과를 축적해 왔다”며 “문체부는 앞으로 ‘관광두레’를 통해 성과 중심의 지원체계를 더욱 강화해 지역주민과 관광두레 피디가 함께 성장하고 주민 공동체가 안정적으로 사업을 운영, 스스로 성장할 수 있는 기반을 만드는 데 정책 역량을 집중할 계획”이라고 밝혔다.



남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 ‘2026년 관광두레’ 신규 사업지역으로 경기도 광명시, 충남 서천군, 전남 해남군, 울산 중구, 강원도 철원군 등 5곳과 지역에서 활동할 관광두레 피디(PD) 5명을 선정해 19일 발표했다.‘2026년 관광두레’ 사업지역과 관광두레 피디를 선정하기 위해 지난해 11월 5일부터 12월 5일까지 진행한 공모에서는 총 33개 지역과 관광두레 피디 후보자 60명이 지원, 12대 1의 경쟁률로 높은 관심을 보였다. 문체부와 관광공사는 관광두레 피디 후보자의 전문성과 지역 이해도 및 현장성, 사업화 및 성과 창출 역량, 지자체와의 협력 계획 등을 기준으로 1차 서류 평가와 2차 종합 평가해 최종 사업지역을 선정했다.올해 선발된 관광두레 피디는 앞으로 각 지역의 주민공동체를 발굴하고 이들이 자생력 있는 관광사업체로 성장할 수 있도록 계획 수립 단계에서부터 밀착 지원하는 역할을 맡는다. 이를 위해 문체부는 관광두레 피디가 현장에 안정적으로 정착해 전문성을 축적하고 지속적인 성과를 창출할 수 있도록 최대 5년간 활동비와 역량 강화 교육 등을 종합적으로 제공한다. 또 관광사업체에는 창업 교육과 상담(컨설팅), 판로 개척 등을 지원할 예정이다.‘관광두레’ 신규 사업지역과 관광두레 피디 공모 결과에 대한 자세한 내용은 관광두레 누리집(tourdure.visitkorea.or.kr/home)과 관광공사 누리집(www.knto.or.kr)에서 확인할 수 있다.‘관광두레’는 지역 주민공동체가 관광두레 피디와 함께 지역의 관광 문제를 스스로 해결하고 숙박, 식음, 여행, 체험 등의 분야에서 자율적으로 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업을 운영하는 주민 주도형 관광 정책 사업이다. 2013년에 시작된 이 사업을 통해 2025년까지 147개 지역에서 관광두레 피디 195명, 지역 주민사업체 998개를 발굴·육성함으로써 지속 가능한 지역관광 성과를 확산하고 지역경제를 활성화했다.강동진 문체부 관광정책관은 “지역주민이 직접 관광사업을 기획·운영하는 주민 주도형 관광모델인 ‘관광두레’는 현장에서 지역 일자리 창출, 관광콘텐츠 다양화, 관광수익의 지역 환원 등 실질적인 성과를 축적해 왔다”며 “문체부는 앞으로 ‘관광두레’를 통해 성과 중심의 지원체계를 더욱 강화해 지역주민과 관광두레 피디가 함께 성장하고 주민 공동체가 안정적으로 사업을 운영, 스스로 성장할 수 있는 기반을 만드는 데 정책 역량을 집중할 계획”이라고 밝혔다.남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지