‘검정고무신’ 선은혜, 향년 40세로 별세…최재호 부인상
만화영화 ‘검정고무신’에 목소리로 출연했던 성우 선은혜가 세상을 떠났다. 향년 40세.
19일 방송가에 따르면 선은혜는 지난 17일 사망했다.
성우 정성훈은 엑스(X·옛 트위터)에 “삼가 선은혜 후배의 명복을 빕니다”라고 알렸다. 채의진은 “아름다운 후배 은혜, 편히 쉬기를”이라고 남겼고, 남도형도 “함께했던 시간 잊지 않겠습니다”라고 고인을 애도했다.
유족으로는 남편인 한국성우협회 이사장 최재호와 아들이 있다.
고인은 2024년 12월 인스타그램에 투병 소식을 알린 바 있다. 그는 “3년이 지나고 나서야 알게 된 내 병. 근긴장성발성장애”라며 “나 같은 음성직업군에겐 사형 선고나 다름없는 치명적인 병”이라고 적었다.
이어 “속을 너무 끓인 탓인지 8개월 전 자궁을 적출했고 5년간 호르몬 치료를 받아야 한다”며 “얼마 뒤엔 갑상선 세침 검사도 받아야 한다. 지금 힘든 시기를 지나고 있는 분들께 조금이나마 힘이 됐으면 좋겠다”고 썼다.
고인은 2011년 KBS 성우극회 36기로 입사해 2013년부터 프리랜서로 활동했다. ‘검정고무신 4’에서 ‘전성철’ 목소리로 사랑을 받았다.
또 ‘드래곤 길들이기’ ‘레고 엘프’ ‘언어의 정원’ ‘헌터 X 헌터 극장판’, 드라마 ‘닥터후7’ ‘초한지’ 등에도 출연했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
