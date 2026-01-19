금은방 침입했는데 텅빈 진열장…10대 4명 덜미
“오토바이 사려고” 범행
오토바이를 사려고 금은방에 침입한 10대 4명이 텅빈 진열장을 보고 도주했다가 경찰에 붙잡혔다.
광주 북부경찰서는 지난 17일 오전 3시40분쯤 광주 북구 운암동의 한 금은방에 침입해 귀금속을 훔치려 한 혐의(특수절도미수)로 고등학교 2학년생 A군 등 4명을 붙잡아 조사중이다.
전북 정읍의 한 고교에 다니는 이들은 벽돌로 금은방 유리창을 깨고 안으로 들어갔지만, 진열장에 보관중인 귀금속이 없어 미수에 그친 것으로 나타났다.
피해 신고를 접수받은 경찰은 A군 등의 신원을 특정, 전날 오후 2시쯤 이들을 정읍 일원에서 모두 검거했다.
A군 등은 경찰 조사에서 “오토바이를 사기 위해 돈이 필요했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 이들을 상대로 사전구속영장 신청 여부도 검토중이다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
