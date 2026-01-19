베선트 “유럽은 약해…그린란드 미국 일부가 되는 게 낫다”

펜스 전 부통령 “덴마크는 강력한 동맹…동맹국에 일방적 관세 우려”

스콧 베선트 미 재무장관. 연합뉴스

콧 베선트 미국 재무장관이 18일(현지시각) 도널드 트럼프 대통령의 그린란드 매입 시도와 관련해 “지금은 ‘

NBC 방송 인터뷰에서 트럼프 대통령이 그린란드 병합을 시도하며 유럽 동맹에 관세를 부과한 것에 대해 이같이 말하며 “대통령은 그린란드가 미국의 일부가 되지 않으면 안보 강화가 불가능하다고 믿는다”고 주장했다.

“지정학적 결단이자 전략적 결정”이라며 “미국의 경제력을 이용해 실제 전쟁을 피하려는 것”이라고 강조했다. 그러면서 “유럽인들이 이것(그린란드 병합)이 그린란드와 유럽, 미국 모두에게 최선이라는 점을 이해할 것이라 믿는다”고 덧붙였다.

마이크 펜스 전 미국 부통령. 연합뉴스

척 슈머 민주당 상원 원내대표. 연합뉴스