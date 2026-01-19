‘흑백요리사2’ 임성근 “음주운전 3회 자백…형사처벌”
넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’ 시즌 2에 출연한 임성근(58)이 과거 음주운전 사실을 직접 밝히고 사과했다.
임씨는 18일 자신의 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에 자필 사과문을 공개했다. 그는 “먼저 나를 아껴주고 응원해주는 많은 팬과 시청자들께 고개 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올린다”며 “ 오늘 내 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아있던 과거의 큰 실수를 고백하고 진심으로 사과와 용서를 구하고자 한다”고 밝혔다.
임씨는 음주운전에 대해 “어떤 이유로도 변명할 수 없는 내 잘못이며 실수다. 당시 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고 지난 몇 년간 자숙하며 나 자신을 돌아보는 시간을 가졌다”고 썼다.
그는 이어 “최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 나를 믿어주는 여러분에게 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”며 “더 늦기 전에 내 입으로 이 사실을 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단해 오늘 이 글을 올리게 됐다”고 설명했다.
임씨는 “나의 부주의한 행동으로 실망을 드려 다시 한번 진심으로 사과드린다. 과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 나 자신을 다스리며 살겠다”고 말했다.
앞서 공개된 ‘음식 그리고 음주’‘라는 제목의 영상에서 임씨는 음주운전을 자백했다. 임씨는 영상에서 “옛날엔 일 끝나고 술을 마셨었는데, 5~6년 전부터 조심하고 있다. 조금 안 좋은 일도 있었다. 말 나온 김에 얘기한다”며 “술을 좋아하다 보니 실수를 했다. 10년에 걸쳐 3번 음주(운전)를 했다”고 밝혔다.
차에서 술을 마신 뒤 잠을 자다 적발된 사례도 있었다며 당시 상황을 설명했다. 그는 “평소 난 술을 마시면 차에서 잔다. 차에서 자다가 경찰에 걸려 상황 설명을 했는데, ‘왜 시동을 걸고 있냐’고 하더라. 알고 보니 시동을 끄고 앉아있어야 하는 거더라. 그때 한 번 있었는데, 10년 정도 된 것 같다. 가장 최근 적발된 건 5~6년 전”이라고 털어놨다.
제작진이 “요즘에는 한 잔만 드셔도 대리기사를 불러 가는 걸 봤다”고 하자 임씨는 “맞다”며 “내가 잘못한 건 잘못한 거니까 면피하고 싶지 않다. 그래서 정신 차리고 안 하는 것”이라고 말했다. 또 그는 “형사 처벌을 받아 면허가 취소됐는데 다시 면허를 땄다”고 부연했다.
최근 대중의 관심이 커진 데 대한 부담도 털어놨다. 그는 “날 싫어할 분들은 당연히 있을 것”이라면서도 “사실을 숨기면 스스로 견딜 수 없을 것 같았다. 앞으로 같은 문제가 생기지 않도록 조심하며 살겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
