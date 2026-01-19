시사 전체기사

1월 19일 월요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 -3.0도, 인천 -5.0도, 수원 -3.0도, 춘천 -1.0도, 강릉 1.0도, 청주 -2.0도, 대전 -2.0도, 전주 0.0도, 광주 1.0도, 대구 2.0도, 부산 4.0도, 제주 6.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 0.0도, 인천 -3.0도, 수원 -2.0도, 춘천 1.0도, 강릉 5.0도, 청주 0.0도, 대전 2.0도, 전주 3.0도, 광주 3.0도, 대구 5.0도, 부산 10.0도, 제주 7.0도로 예상됩니다.

일부 지방에 강풍특보가 발효중입니다. 시설물 관리에 주의해야 합니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

