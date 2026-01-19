유은혜 출판기념회 개최…정계·교육계 인사 다수 참석

‘숨 쉬는 학교’ 출간…교육 현장과 정책 경험 공유

“학교는 학생들이 각자의 속도로 자라도록 돕는 공간”

유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관은 지난 17일 경기아트센터에서 '숨 쉬는 학교' 출판기념회를 개최했다. 유은혜 캠프 제공

유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관의 저서 ‘숨 쉬는 학교’ 출판기념회가 정계와 교육계 인사들이 대거 참석한 가운데 향후 유 전 장관의 경기도교육감 출마 행보에 대한 관심을 모았다.



지난 17일 경기아트센터에서 열린 유 전 장관의 출판기념회에는 교육계 관계자와 시민, 정치권 인사 등 약 3000명이 참석해 행사장은 객석뿐 아니라 통로와 로비까지 인파로 채워졌다. 행사에는 여권 소속 다수 국회의원과 전직 장관, 교육 관련 인사들이 대거 참석했다.



추미애·한준호·김영진·김민기·김승원·김성회·김병주·이소영 의원을 비롯해 문재인 정부 시절 국정 운영에 참여했던 김태년·이인영·홍종학·백혜련·진선미·이수진·박상혁·김원이·허영·남인순 의원 등이 자리했다. 또한 김동연 경기도지사, 강금실 전 법무부 장관과 조국혁신당 백선희 의원, 최강욱 전 의원도 참석했다.



교육계에서는 김상곤·이재정 전 경기도교육감이 참석해 축사를 전했으며, 최교진 교육부 장관과 조희연 전 서울시교육감은 영상 메시지를 통해 축하 인사를 전했다. 교사와 교원단체 관계자들도 행사에 참여해 현장 중심의 교육 정책에 대한 기대를 나타냈다.



문재인 전 대통령과 김민석 국무총리는 서면 축사를 통해 책 출간을 축하하며 재임 시기 교육 정책 추진 과정에서의 책임감과 역할을 평가했다. 우원식 국회의장을 비롯한 다수 국회의원과 지방자치단체장, 교육·문화계 인사들도 영상 축사를 통해 유 전 장관의 교육 정책 경험과 행정 역량을 언급했다.



참석자들은 유 전 장관의 재임 기간 동안 추진된 온라인 개학과 수능 시행, 유아교육 공공성 강화 정책, 고교 무상교육 조기 시행, 국가교육위원회 출범 등을 주요 성과로 언급하며 위기 상황 속에서 교육 현장의 안정성을 유지하려 했던 점을 평가했다. 현장과 정책을 함께 고려해 왔다는 점이 공통적으로 거론됐다.



정치권과 교육계에서는 이번 출판기념회를 계기로 유 전 장관의 향후 교육 관련 행보가 보다 구체화될 것으로 보고 있다. 다양한 인사들이 한자리에 모인 점은 교육 정책을 둘러싼 폭넓은 논의 가능성을 보여주는 장면이라는 평가도 나온다.



2부 토크콘서트에서 유 전 장관은 “학교는 학생들을 줄 세우는 공간이 아니라 각자의 속도로 자라도록 돕는 공간”이라며 “학생과 교사, 학부모, 교직원과 교육행정, 지역사회의 목소리가 정책에 반영되지 않으면 교육의 변화는 지속될 수 없다”고 말했다. 이어 “대한민국 교육의 축소판인 경기도에서 학생들이 숨 쉬는 학교를 만들어내는 것이 곧 대한민국 교육의 미래를 바꾸는 일”이라며 “귀 기울임과 존중, 자람의 약속을 지키며 여러분과 함께 숨 쉬는 학교를 만들고 싶다”고 밝혔다.



의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



