김영록 지사 북콘서트 2만 운집…“광주·전남 대통합 새 역사 열겠다”

‘김영록의 진심 정치’와 ‘김영록의 모두를 위한 정책’ 출간 기념해 마련



지역민 우려에도 “역량과 신뢰로 극복할 수 있다” 자신감 피력



첨단 산업 유치해 청년 일자리 창출 의지 밝혀

18일 오후 나주 한국에너지공대 대강당에서 열린 김영록 지사 북콘서트장에서 김영록 지사가 강기정 광주시장, 김대중전남교육감 등과 함께 광주·전남 대통합을 기원하며 만세를 부르고 있다.(주최 측 제공)

김영록 전남도지사의 북콘서트에 2만여명의 구름 인파가 몰리며 성황리에 마무리됐다. 광주·전남 통합행정 첫 단체장에 대한 지역민의 관심과 열기가 높은 가운데 김 지사가 본격 세몰이에 나섰다는 평가다.



18일 오후 나주 한국에너지공과대 대강당에서 ‘김영록 아카이브: 국가균형발전과 광주·전남 대통합의 새 길을 열다’를 주제로 김 지사의 북콘서트가 열렸다.



이번 행사는 김 지사의 저서 ‘김영록의 진심 정치’와 ‘김영록의 모두를 위한 정책’ 출간을 기념해 마련됐다. 현장에는 권노갑 더불어민주당 상임고문, 허경만 전 전남지사, 박광태 전 광주시장, 박준영 전 전남지사, 송영길 소나무당 대표, 강기정 광주시장, 박지원·문금주·김문수·정진욱·안도걸·정준호 국회의원, 시장·군수와 지역민 등 2만여명이 참석해 성황을 이뤘다.



문재인 전 대통령, 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 민주당 대표, 한병도 민주당 원내대표, 이언주 민주당 수석 최고위원, 정세균 전 국회의장, 문희상 전 국회의장, 조정식 대통령 정무특보, 이철우 경북도지사 등은 축하 영상과 축전을 통해 김 지사의 행보를 응원했다.



김 지사는 이날 북콘서트에서 “광주·전남 대통합을 통한 대도약·대부흥으로 이끌어 전례 없는 새 역사를 열어가겠다”고 밝혔다.



지역 최대 이슈로 부상한 광주·전남 대통합을 전격 제안한 배경에 대해 그는 “지금까지 산업화시대에 소외된 호남의 발전을 위해 그토록 노력해왔지만 정부의 적극적인 뒷받침을 보장받지 못했기 때문에 성사되지 못했다”고 설명했다.



이어 “수도권이 아닌 지방 주도로 미래 대한민국을 성장시키겠다는 이재명 대통령의 굳건한 의지와 통 큰 지원 약속, 지역 발전을 위한 시·도민의 열망 등이 있어 대통합의 길로 갈 수 있었다”고 덧붙였다.



김 지사는 “신속하게 진행되는 절차에 걱정과 우려하는 지역민들이 있지만 지금까지 쌓아온 광주·전남의 역량과 지혜, 신뢰와 애정으로 충분히 극복해낼 수 있다고 믿는다”며 “첨단 미래 산업이 지역에 자리해 젊은이들이 좋은 일자리를 찾아 정착했으면 하는 바람”이라고 강조했다.



이번 북콘서트에서 소개된 저서 ‘김영록의 진심 정치’는 프롤로그, 1장 내 고향 남쪽 바다, 그리고 27년의 공직생활, 2장 김대중의 정치를 새기며 정치의 길로 들어서다, 3장 새로운 비전으로 전남을 깨우다, 4장 다시 찾은 민주정부와 전남의 과제, 5장 동북아 균형과 평화를 주도해야 하는 대한민국, 6장 국민을 행복하게 하는 것이 진실한 정치다, 에필로그, 부록 등으로 구성됐다.



민선 7·8기 주요 정책을 다룬 ‘김영록의 모두를 위한 정책’도 함께 발간됐다. 이 책은 ‘지역을 아끼고 사람을 돌보는 리더의 진솔한 이야기’를 부제로, 미래를 내다보고 철저히 준비한 정책, 굳은 신념과 추진력으로 난제를 해결한 정책, 어렵고 소외된 이들에게 마음으로 다가선 정책, 전남의 자원을 세심하게 살펴 산업화한 정책, 논리와 정당성을 따져 관철한 정책 등을 담았다.



‘김영록의 모두를 위한 정책’에는 임혁백 고려대 명예교수, 이한주 대통령 특별정책보좌관, 송하철 국립 목포대 총장 등 국내 정책 분야 전문가들이 김 지사의 정책을 평가한 글도 실려 있다.



나주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



