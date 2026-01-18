[속보] 경찰, 강선우 前사무국장 3차 소환…김경과 대질 여부 주목
무소속 강선우 의원 ‘1억원 공천헌금’ 의혹의 핵심 인물인 강 의원의 전 사무국장이 18일 오후 경찰에 다시 출석했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 7시부터 강 의원의 보좌관이자 사무국장이었던 남모씨를 피의자 신분으로 조사 중이다. 전날에 이은 연이틀 소환이자 3번째 조사다.
오후 7시8분쯤 청사 앞에 도착한 남씨는 ‘김경 시의원에게 공천헌금을 먼저 제안한 게 맞느냐’ ‘1억원을 건네는 현장에 강 의원과 함께 있었느냐’는 등의 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔다.
현재 같은 마포청사에는 김 시의원 역시 3차 조사를 받고 있다. 서로 진술이 엇갈리며 진실게임 양상을 보이는 두 사람을 대질하는 게 아니냐는 관측이 나온다. 대질 조사는 피의자들이 거부하거나 묵비권을 행사할 수 있어 변수 역시 있다.
김 시의원은 그간 조사에서 강 의원에 대한 공천헌금을 처음 제안한 게 남씨라고 주장해왔다. 2022년 지방선거 출마지를 고려하던 중 남씨가 강 의원의 상황을 설명하며 '한 장'이라는 액수까지 요구했다는 것이다.
하지만 남씨는 공천헌금에 대해서는 모른다는 입장으로 알려졌다. 강 의원과 함께 김 시의원을 만난 적은 있지만 잠시 자리를 비워 돈이 오간 사실을 몰랐고, 이후 강 의원의 지시로 정체 모를 물건을 차에 옮긴 적만 있다는 것이다.
경찰은 20일 강 의원 소환 조사를 앞두고 김 시의원과 남씨 사이 진실 공방을 먼저 정리할 것으로 예상된다. 이 둘의 진술은 그나마 강 의원에 비하면 비교적 유사한 편이다.
강 의원은 아예 돈거래는 김 시의원과 남씨 사이 일일 뿐 자신은 사후 보고받고 즉시 반환을 지시했다는 입장을 밝혀왔다.
이처럼 세 명 모두 처벌을 면하거나 수위를 낮추기 위해 최대한 각자 입장에 유리한 진술을 하고 있어 명확한 실체 파악이 중요한 상황이다.
강 의원은 뇌물 수수를 인정한다면 특정범죄 가중처벌법에 따른 중죄가 예상되고, 김 시의원은 돈을 건넸더라도 공천헌금 명목은 무겁게 처벌되기 때문에 이를 피해야 하는 입장이다. 강 의원 전 보좌관 남씨는 부정한 자금을 요구하고 전달한 중간책 역할인 점에서 공범으로 처벌될 수 있다.
한편, 이날 오전 10시4분 마포청사에 도착한 김 시의원은 취재진을 만나자 작심한 듯 “제가 하지 않은 진술과 추측성 보도가 너무 난무하고 있다. 개인적으로 안타깝게 생각한다”고 주장했다.
그는 “성실히 수사에 임하고 있다. 책임 있는 자세로 임하고 있다”며 “결과를 좀 지켜봐 주시길 부탁드린다. 거듭 죄송하다”고 덧붙였다.
김 시의원은 다만, 어떤 진술과 보도가 추측성이냐는 질문에는 답하지 않았다. 일각에서는 해외 도피·증거 인멸 정황이 드러난 1억원 뇌물 공여 피의자가 훈계하듯 언론 탓을 하는 게 아니냐는 지적도 나온다.
현재 김 시의원과 관련해선 부동산만 7채에 이르는 자산가인 그가 국회의원들을 후원하면서 지방정치에 진입한 데 이어 구청장까지 염두에 둔 행보를 보였다는 의혹도 제기된다.
그는 앞서 경찰 조사가 시작되자 돌연 미국으로 도피성 출국해 텔레그램을 탈퇴 후 재가입하는 등 정보를 삭제하고 휴대전화까지 교체 내지 폐기했다는 의혹을 받았다. 그는 이후 강 의원에 대한 1억 전달을 인정하면서도 공천 대가성은 부인해왔다. 주된 혐의는 부인하고 물증이 없어 난항을 겪는 경찰에 협조하는 외관을 취해 구속 수사를 면하면서 처벌 수위를 낮추려는 전략이라는 해석이 나온다.
