코스피 질주에 증권가 경계심… 삼성전자·SK하이닉스 증거금률 20%→50%

개인 투자자 대출 규모를 줄여

향후 주가가 하락할 때 증권사가 먼저 떠안게 될 손실 가능성을 낮추기 위해서다. 코스피가 11거래일 연속 상승하면서 추후 조정을 받을 가능성도 커졌다고 판단한 것으로 풀이된다.