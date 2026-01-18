홍익표 “이 대통령 관용·통합 철학 실현…귀 크게 열고 뛰겠다”
홍익표 신임 청와대 정무수석은 18일 “갈등과 대립, 분열을 넘어 다양한 생각과 입장이 대한민국이라는 이름 아래 조화롭게 시너지를 낼 수 있도록 모든 힘을 다하겠다”고 밝혔다.
홍 수석은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “이재명 정부 정무수석으로 임명됐다”며 “회복과 정상화를 넘어 대전환을 통한 대도약으로 대한민국의 미래를 열어가야 할 중요한 시기에 막중한 역할을 맡게 돼 큰 책임감을 느낀다”고 말했다.
이어 “저에게 맡겨진 제1의 소임은 국민의 삶을 바꾸고 대한민국의 운명을 개척하는 길에 국민의 마음을 하나로 모으고자 하는 이재명 대통령의 관용과 통합의 철학을 실현하는 것”이라고 강조했다.
홍 수석은 “대통령과 국민, 청와대와 정치권을 잇는 가교로서 귀를 크게 열고 부지런히 움직여 다양한 의견들을 가감 없이 전달하고 하나된 힘으로 만들어가는 데 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.
그러면서 “그동안 저에게 아낌없이 성원을 보내주신 서초구민과 성동구민, 그리고 많은 국민 여러분의 마음도 잊지 않겠다”며 “그 믿음에 보답하는 길은 이재명 정부의 성공이라는 점을 가슴에 새기며 뛰고 또 뛰겠다”고 덧붙였다. 청와대는 이날 우상호 정무수석의 후임으로 홍 수석을 발탁했다고 발표했다. 홍 수석은 20일부터 정식 임기를 시작한다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
