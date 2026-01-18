“날 괴롭혀서”…엄마 지인 살해한 20대 구속
자신을 괴롭혔다는 이유로 어머니의 지인을 찾아가 살해한 20대 남성이 구속됐다.
18일 강원 원주경찰서에 따르면 춘천지법 원주지원은 살인 및 주거침입, 폭행, 감금 등의 혐의를 받는 A씨(26)에 대해 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
A씨는 지난 16일 오후 6시39분쯤 원주시 태장동의 한 아파트에서 B씨(45)에게 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
경찰 조사 결과 A씨는 범행 당일 B씨의 집을 찾아가 혼자 있던 B씨의 어머니 C씨(71)를 때리고 위협하며 B씨를 기다렸다. 이후 귀가한 B씨를 상대로 집 안에 있던 흉기로 범행을 저질렀다.
경찰은 “외부인이 침입해서 피해자를 때리고 있다”는 C씨의 신고를 받고 출동해 현장에서 A씨를 체포했다. A씨는 범행 뒤 112에 직접 전화를 걸어 “사람을 죽였다”고 신고한 것으로 확인됐다.
숨진 B씨는 A씨 어머니의 지인인 것으로 파악됐다. 경찰 조사에서 A씨는 범행 동기에 대해 “B씨가 나를 괴롭혔다”고 진술했다.
경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 동기 등을 추가로 조사한 뒤 사건을 검찰에 송치할 예정이다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
