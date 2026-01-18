인도, ‘라팔’ 전투기 114대 추가 구매…공동 생산도 추진
인도 정부가 공군 전력 강화를 위해 프랑스 다소 항공의 라팔(Rafale) 전투기 114대를 추가로 도입하는 방안을 추진한다. 특히 이번 도입분은 단순 구매를 넘어 공동 생산까지 포함하고 있어 주목된다.
18일 타임스오브인디아와 인디아투데이 등 현지 외신에 따르면, 인도 국방조달위원회(DPB)는 최근 라팔 전투기 114대 구매안을 승인했다.
이번 구매안은 라지나트 싱 국방장관이 주재하는 국방확보위원회(DAC)의 승인을 거쳐, 내각안보위원회의 최종 재가만을 남겨두게 된다.
양국은 정상회담 시점에 맞춰 계약을 매듭짓겠다는 구상이다. 한 소식통은 인디아투데이에 “오는 2월 파리에서 열릴 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리의 정상회담에서 최종 합의에 이르는 것을 목표로 하고 있다”고 전했다.
특히 이번 계약의 핵심은 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 정책에 부합하는 기술 이전 및 공동 생산이다. 계약이 성사되면 도입 예정인 114대 중 약 80%가 인도 현지에서 생산될 것으로 보인다.
이를 위해 프랑스 내 일부 제조 시설이 인도로 이전될 가능성도 제기된다. 전체 부품의 최대 60%를 인도산으로 충당한다는 계획도 포함된 것으로 알려졌다.
인도가 이처럼 대규모 전투기 도입을 서두르는 배경에는 인접국인 파키스탄, 중국과의 국경 분쟁 등 안보 위협이 자리 잡고 있다. 더욱이 지난해 주력 기종이었던 구소련제 미그(MiG)-21 전투기 등이 노후화로 퇴역하면서 발생한 전력 공백을 메우는 것이 시급한 과제로 떠올랐다.
