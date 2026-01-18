탤런트 출신 셰프 정신우, 12년 암투병 끝 사망
배우 출신 요리사 정신우(본명 정대열·58)씨가 12년간의 암 투병 끝에 세상을 떠났다.
흉선암으로 투병 중이던 정신우는 18일 새벽 눈을 감았다. 고인은 2014년 흉선암 판정을 받은 뒤 10년 넘게 병마와 싸웠으며 최근 병세가 악화된 것으로 전해졌다.
강지영 세계음식문화평론가는 SNS를 통해 “정신우 셰프가 하늘나라로 갔다. 투병하면서도 긍정의 힘으로 잘 버텨왔는데, 이제는 아프지 않고 고통 없는 곳에서 평안하게 지내기를 기도한다”며 “정신우 셰프를 조금이라도 기억하는 분들은 그가 가는 길에 명복을 빌어달라”고 애도했다.
그동안 고인은 블로그에 ‘기적의 정 셰프’라는 닉네임으로 투병기와 항암 요리법 등을 공유하며 삶의 의지를 다져왔다. 그러나 병마의 고통은 컸다. 지난해 10월 29일 작성된 마지막 게시물 ‘사라지지 않는 트라우마’에서 그는 “오늘도 미용실에서 머리 감다가 느꼈지만, 여전히 뒤로 눕는 일이 안 된다. 수술대기실에서 누우면 호흡이 안 되는 트라우마가 생긴 뒤부터”라며 고통을 호소했다.
이어 “심전도 검사니 CT 촬영이 너무 힘들다. 잠은 옆으로 눕거나 비스듬히 잔다. 늘 불면에 시달린다. 보통 사람들과 모든 게 다르다. 그야말로 하나만 어긋나도 몸이 차례대로 무너지고 아프다. 사는 재미가 없다”고 적었다.
앞서 2024년 1월에는 “벌써 9년째 내 몸에 살고 있는 암(종양)도 전이 속도를 많이 늦춰줬다. 익숙해지지 않는 투석 때문에 내 생활은 마비됐다. 아무것도 할 수 없는 병원 스케줄로 점점 삶에 열의를 잃어갔다. 그때부터 칼도, 공부도 내려놨다. ‘이제 음식은 끝이구나…’, 한 달간 목소리가 나오지 않아 모든 외출과 약속을 취소했다. 종양에 의해 성대마비가 왔다”고 밝히기도 했다.
고인은 1988년 뮤지컬 ‘가스펠’로 데뷔해 드라마 ‘박봉숙 변호사’ ‘갈채’ ‘장미와 콩나물’ ‘상도’ 등에 출연했으며, 요리사로 전향한 뒤엔 EBS ‘최고의 요리비결’을 통해 대중에게 친숙한 요리 연구가로 자리 잡았다.
유족의 뜻에 따라 빈소는 따로 마련되지 않았으며, 장례 미사는 19일 오전 11시 서울 강남성모병원 장례식장에서 열린다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
