서귀포시, 미국산 만다린 대응 만감류 출하 지도 나서
감귤 주산지인 서귀포시가 미국산 만다린 수입 확대에 대응하기 위해 고품질 만감류 출하 지도에 나섰다.
서귀포시는 올해부터 미국산 만다린 관세가 철폐돼 수입 물량이 크게 늘어날 것으로 전망됨에 따라, 미숙과 출하 사전에 차단하기 위해 지난 16일부터 감귤 선과장을 대상으로 단속과 출하 지도를 실시하고 있다고 18일 밝혔다.
이번 조치는 설 명절을 앞두고 농가들이 가격 상승을 기대해 덜 익은 과일을 조기 출하하는 관행을 막고, 소비자 불만을 예방해 제주 만감류의 브랜드 가치를 높이기 위한 것이다.
시는 선과장 상시 지도·점검을 넘어 온라인 거래에서 유통되는 만감류 품질 관리에도 총력을 기울일 계획이다.
관세청에 따르면 미국산 만다린의 관세는 2012년 한·미 FTA발효 이후 매년 9.6%씩 단계적으로 인하돼 15년 차인 올해 철폐됐다.
이에 따라 만다린 수입이 늘면서 출하 시기가 겹치는 제주 만감류에 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.
자료에 따르면 미국산 오렌지의 한국 수입량은 2016년 14만6483t으로 정점을 찍은 뒤 감소하고 있다.
반면 만다린은 공식 수입이 시작된 2017년 당시 수입량이 0.1t에 불과했으나, 지난해 8월 기준 수입량은 7619.3t으로 급격히 늘었다.
주로 2~4월 사이 수입돼 한라봉, 천혜향 등 제주 만감류 출하 시기와 맞물린다.
다만 만다린은 저장성이 떨어지고, 오렌지가 이미 대체재로 자리 잡고 있어 국내 감귤류 판매에 미치는 영향은 아직 불확실하다. 현재까지는 고품질 제주산 만감류가 맛과 품질 면에서 우위를 인정받고 있다.
수입업체들은 올해 무관세 이후 시장 반응을 검증한 뒤 본격적인 확대를 준비할 것으로 전망된다.
서귀포시 관계자는 “제주 만감류의 경쟁력은 뛰어난 맛에서 나온다”며 “당장의 이익보다 완숙과 출하를 통해 소비자 신뢰를 쌓는 것이 농가 소득 안정의 길”이라고 강조했다.
이어 “미숙과와 기준 미달 만감류 유통을 철저히 차단해 소비자가 안심하고 찾을 수 있는 고품질 만감류만을 공급하겠다”며 “농가, 선과장, 유통업계가 함께 품질 최우선 원칙을 지켜나갈 수 있도록 지속적으로 출하 지도와 단속을 강화하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
