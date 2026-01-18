‘서학개미’ 안 돌아오자… ‘국장 3배 레버리지 ETF’ 검토하는 당국
금융당국이 국내 개별 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입과 지수를 추종하는 3배 이상 ETF 허용 여부 등을 검토하고 있다. 각종 환율 안정화 대책에도 고환율이 잡히지 않자 해외로 떠난 투자자를 다시 국내 증시로 복귀시킬 수 있는 더 강력한 방안을 마련한다는 취지에서다. 정부가 환율을 잡기 위해 투자자를 국내 고위험 상품으로 유도하는 것 아니냐는 비판이 나온다.
18일 금융투자업계에 따르면 금융당국은 국내 증시와 관련한 레버리지 ETF 규제 전반을 들여다보고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 개별 종목 레버리지 ETF와 3배 이상 레버리지 ETF를 허용하는 방안 등이 논의되는 것으로 알려졌다. 현행 제도에서 국내 주식 레버리지 한도는 2배까지만 허용된다.
레버리지 상품은 시장이 뚜렷한 우상향 추세일 때 일반 지수 투자보다 배 이상 수익을 낼 수 있는 상품이다. 반대로 보면 지수 하락 시에는 배의 손실을 보게 되는 고위험 투자 방식이다.
금융당국이 이제껏 도입을 꺼려 온 초고위험 레버리지 상품을 검토하는 이유는 원·달러 환율이 1470원대에서 좀처럼 내려가지 않고 있어서다. 그러나 금융투자업계 관계자들은 정부가 개인들에게 고위험 투자를 부추기는 것이라고 입을 모은다. 지난달부터 이어진 증권사 대상 해외주식 마케팅 점검에서 “불충분한 투자 위험 안내나 위험 감수 능력을 초과하는 투자 권유 행위가 있었는지 살피겠다”는 금융당국이 국내 증시 관련 상품에 한해서는 손실 가능성이 큰 상품을 권유하고 있다는 것이다.
한 관계자는 “지금은 코스피 수익률이 높지만 만약 지수가 하락하면 그 책임은 오롯이 개인이 지는 것 아닌가”라며 “국내 증시 유턴계좌(RIA)와 개인용 환헤지 상품, 증시 3배 레버리지 ETF까지 오히려 이런 정책들이 정부가 환율을 내리지 못해 초조해한다는 인상을 준다”고 지적했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
