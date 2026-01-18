韓 게임의 미래 한눈에… ‘게임인재원 쇼케이스 2026’ 진행
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 지난 13일부터 이틀간 경기 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교에서 ‘게임인재원 쇼케이스 2026’을 개최했다.
이번 행사는 미래 게임산업을 견인할 교육생들의 개발 성과를 대외에 알리고 글로벌 시장 진출을 위한 실무 중심의 인사이트를 공유하고자 마련됐다. 현장에는 업계 관계자와 예비 종사자 등 약 300여명이 참석해 게임 산업의 차세대 주역들에 대한 높은 관심이 확인됐다.
이번 쇼케이스에서는 교육생들이 직접 제작한 13편의 게임 프로젝트가 공개됐다. PC와 엑스박스, 가상현실(VR) 등 다양한 플랫폼을 기반으로 액션, 로그라이크, 어드벤처, RPG 등 장르적 한계를 넘나드는 독창적인 시도가 돋보였다. 특히 스퀘어 에닉스의 벤 테일러 테크니컬 프로듀서는 교육생들의 작품을 직접 체험한 뒤 “기획부터 플레이 경험까지의 구성력이 매우 탄탄해 즉시 상용화가 가능할 정도의 완성도”라며 극찬했다.
인재들의 실무 역량 강화와 진로 설계를 돕는 프로그램도 운영됐다. 엔씨소프트와 펄어비스가 참여한 취업 특강을 비롯해 13개 기업이 참여한 1대1 취·창업 컨설팅이 진행됐다. 아울러 아이디어 팩토리의 사토 요시테루 대표 등 글로벌 전문가들이 연사로 참여한 콘솔 특강에서는 세계 시장의 최신 동향과 스토리 몰입도의 중요성 등 현업의 생생한 조언이 공유됐다.
콘진원 유현석 원장직무대행은 “이번 쇼케이스는 게임인재원의 교육 성과를 대내외에 공유하고, 산업계와 미래 인재를 잇는 가교로서 의미가 깊다”며 “앞으로도 현장이 필요로 하는 핵심 인재를 양성하기 위해 체계적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 밝혔다.
