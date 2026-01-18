크래프톤, 에스파와 2번째 콜라보

에스파의 인기 곡을 활용한 전용 이모트 2종이 출시돼 전장에서 멤버들의 퍼포먼스를 재현할 수 있는 재미를 더했다.

크래프톤의 '배틀그라운드 모바일'이 에스파와 손을 잡고 대규모 컬래버레이션을 진행한다.이번 협업은 1월 15일부터 다음 달 28일까지 이어진다. 에스파의 독보적인 콘셉트와 음악적 색채를 녹여낸 다채로운 인게임 아이템과 이벤트 콘텐츠를 선보이는 것이 특징이다.크래프톤은 지난해 7월 PC '배틀그라운드'와 에스파의 협업 음원 및 게임 콘텐츠를 공개한 바 있다. 이번이 2번째 협업이다.이용자들은 이번 컬래버레이션을 통해 게임 내에서 에스파 테마의 의상 세트 4종을 비롯해 헬멧, 총기 스킨 2종, 프라이팬 등 총 8종의 장비 아이템을 만나볼 수 있다. 특히 멤버들의 개성을 담은 보이스 카드 5종(멤버별 4종, 단체 1종)과 더불어 '위플래시' '다크 아츠' 등인게임 이벤트도 마련됐다. 다음 달 1일까지 진행되는 출석 이벤트와 이후 16일까지 이어지는 플레이 이벤트를 통해 이용자들에게 에스파 유료화 상자 교환권을 제공한다. 또한 단체 보이스 카드를 획득할 수 있는 전용 이벤트도 함께 운영된다.공식 커뮤니티와 소셜 채널을 활용한 참여형 이벤트도 마련됐다. 게임 내 전광판을 찾아 인증하거나 에스파에게 듣고 싶은 말을 댓글로 남기면 추첨을 통해 사인 CD와 포스터를 증정한다.크래프톤은 "이번 컬래버레이션 소식의 도달 범위를 극대화할 수 있는 다양한 콘텐츠를 순차적으로 공개할 계획"이라면서 "여러 분야의 크리에이터들과 협업해 게임과 음악이 결합된 에스파 컬래버레이션을 보다 흥미롭게 전달하겠다"고 밝혔다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr